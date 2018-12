In Garmisch gibt es für den EV Lindau nichts zu holen

Im Freitagspiel der Eishockey-Oberliga Süd haben die EV Lindau Islanders beim SC Riessersee eine 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)-Niederlage bezogen. Nach ausgeglichenem Beginn rissen die Oberbayern mehr und mehr das Spiel an sich und beendeten die kurze Erfolgsserie der Mannen von EVL-Spielertrainer Chris Stanley.

Die Gästemannschaft vom Bodensee, ohne ihren verletzten Topscorer Anthony Calabrese, startete vor knapp 900 Zuschauern frech in die Partie und hatte zunächst mehr vom Spiel. Nach zwei Minuten rutschte Julian Tischendorf an einer von SCR-Goalie Daniel Fießinger abgelenkten Scheibe knapp vorbei. Auf der Gegenseite hatten die Gastgeber ihre erste gute Torchance durch Tobias Eder, der herrlich von SCR-Kapitän Florian Vollmer in Szene gesetzt wurde. Doch der Lindauer Torhüter David Zabolotny war auf dem Posten und parierte den Schuss des Riesserseer Stürmers.

Gleich im Gegenzug ging Lindau in Führung: Eine 2:1-Situation mit Andreas Farny und Jan Hammerbauer gegen Verteidiger Hagen Kaisler spielten die beiden EVL-Stürmer clever aus, der EVL-Kapitän netzte zum 1:0 ein (10.). Doch mit zwei Überzahlsituationen vor der ersten Drittelplause drehten die Hausherren die Partie. Erst rutschte Zabolotny der Puck nach einem Schlagschuss von Mike Glemser durch die Schoner (17.), zwei Minuten später jagte Vollmer einen Querpass von Martin Naenfeldt in den oberen Winkel des EVL-Gehäuses.

Den dritten und vierten Gegentreffer des Abends kassierten die Islanders fünf Sekunden vor der zweiten Drittelpause und 90 Sekunden nach Wiederbeginn. Beide Male war Daniel Reichert zur Stelle und netzte vorentscheidend für Riessersee ein, das die Partie mehr und mehr in den Griff bekam und am Ende ruhig und sicher nach Hause spielte. In doppelter Überzahl beförderte Dominik Ochmann die Scheibe nach einem Schuss von Naenfeldt ins eigene Tor. Das Fehlen von Calabrese dürfe für seine Mannschaft keine Entschuldigung sein, die Leistung nicht abzurufen, meinte EVL-Headcoach Niels Garbe zur LIndauer Niederlage von Freitagabend.