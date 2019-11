In fantastischen Bücherwelten versinken

Der Literaturkenner Uwe Kossack entführt seine Gäste am Montag, 25. November, in der Stadtbücherei ab 19 Uhr in die Welt der Bücher – und stellt dabei eine kleine Auswahl an Titeln vor, die in diesem Jahr erschienen sind.

Es ist doch seltsam: In jedem neuen Buch, das wir lesen, steckt ein Stück von uns selbst, heißt es in der Pressemitteilung. Manchmal rückt uns ein Buch sogar so nah, wir erkennen uns so sehr darin, unsere Wünsche und Ängste, dass uns fast unheimlich wird. Das ist dann der magische Moment, in dem wir alles andere vergessen und nur noch der Geschichte folgen. Wir sind allein mit dem Buch, verbunden mit der darin enthaltenen Wirklichkeit.

Jedes Jahr erscheinen unzählige neue Bücher mit neuen Wirklichkeiten. Und wenn wir der Gegenwart auf der Spur bleiben wollen, ihre Zusammenhänge erkennen, ihre Gefühlstiefe ausloten, dann gibt es nichts anderes, als die neuen Bücher zu lesen.

Kossack wird an diesem Abend unter anderem den Roman „Herkunft“ von Sasa Stanisic vorstellen, der dafür vor kurzem den Deutschen Buchpreis bekommen hat: eine Erinnerung an die Welt der Kindheit in Bosnien und eine Erinnerung an die kargen Umstände, an die lustigen und die verstörenden Erlebnisse in Deutschland nach der gelungenen Flucht.

Die bedeutende französische Schriftstellerin Annie Ernaux bezeichnet sich als „Ethnologin ihrer selbst“ und genau das sind ihre Bücher: Selbsterkundungen. Im Roman „Der Platz“ spürt sie dem Leben ihres Vaters nach, seinem harten Leben in der Provinz, seinem Stolz auf die Karriere seiner Tochter. Das geht nicht ohne Entfremdung ab und dem späten Gefühl der Autorin, die Eltern verraten zu haben.

Die Eifel im Jahr 1944: Ein aus dem Schuldienst entlassener Lehrer lebt ein halbverborgenes Leben im lebensbedrohlichen Schatten des Krieges. Dieses Buch von Norbert Scheuer mit dem Titel „Winterbienen“ geht dem existenziellen Thema nach, wie Menschen unter erschwerten Umständen Tag für Tag ihr Leben ertragen.

„Immer noch nicht glücklich? Trotz Yoga-Retreat, Resilienz und Achtsamkeit?“ Das fragen die Soziologin Eva Illouz und der Psychologe Edgar Cabanas in ihrem Buch „Das Glücksdiktat – und wie es unser Leben beherrscht“, eine Tiefenbohrung im Gefühlsgrund unserer Gesellschaft.