In der Unterwelt der Hinteren Insel: Was ist aus den Gewölbekeller-Plänen geworden?

Es gab große Pläne für den Gewölbekeller unter den Gebäuden der alten Brauerei auf der Hinteren Insel. Eine Gin-Bar, Gastronomie und Handel sollten dort laut Lindauer Wohnungsgesellschaft GWG möglich sein. Doch nun ist es ruhig geworden um dieses Projekt. Liegt es auf Eis?

Lange Zeit wusste kaum jemand, dass es unter den Gebäuden der alten Brauerei große Gewölbekeller gibt. Was für ein architektonischer Schatz dort verborgen ist, wurde erst mit der Sanierung des Miethauses in der Dreier Straße 5 auf der Hinteren Insel klar.

Die GWG beschloss, einen Teil der historischen Gewölbe freizulegen und zu sanieren. Wo Tropfsteine bezaubern, sollte es bald Gastronomie und Handel geben. Eine Gin-Bar war im Gespräch, aber auch ein größeres Lokal oder ein Geschäft sollten dort möglich sein.

Kunst und Jodelkurse unter der Erde

2019 stellte die GWG ihre Pläne der Öffentlichkeit vor. Danach ist es ruhig geworden um dieses Projekt. Erst diesen Sommer kehrte Leben in die Gewölbekeller ein, die teilweise als Lagerfläche genutzt werden: Eine Ausstellung im Rahmen der Lindauer Biennale und ein Jodelkurs des Kulturamtes belebten für kurze Zeit die Unterwelt der Hinteren Insel. Werden weitere Veranstaltungen folgen?

Einblick in die Unterwelt auf der Hinteren Insel: Die GWG hat immer noch vor, die Gewölbe zu sanieren und zu vermieten. (Foto: Christian Flemming)

Alexander Mayer, Chef der GWG Lindau, betont, dass die GWG nach wie vor an ihren Plänen festhält. Sie will die Gewölbe freilegen, sanieren und vermieten. „Hier gibt es von unserer Seite keine Änderung“ schreibt er auf Nachfrage der Lindauer Zeitung. Daran ändere auch die kostspielige Sanierung des Hoyerbergschlössles nichts, die die GWG inzwischen auch stemmen möchte. Die Maßnahmen der GWG seien immer „projektbezogen finanziert“, so Mayer. Somit habe die Umsetzung der Projekte nichts mit anderen Vorhaben der GWG zu tun.

Bei dem Gewölbe auf der Hinteren Insel handelt es sich um fünf Räume, von denen zwei etwa 130 Quadratmeter und drei jeweils 75 Quadratmeter groß sind. Unter den Gewölben gibt es noch ein weiteres Kellergeschoss. Inzwischen sei diese Ebene, wo Bauschutt und Müll lagerte, komplett ausgeräumt, so Mayer. An den Gewölben sei indes noch nichts passiert.

Langwierige Umbauzeit des Miethauses bremst weitere Planung aus

Das hat einen Grund: „Detailliertere Planungen“ verzögerten sich durch die „sehr langwierige Bauzeit“ bei der Modernisierung in der Dreier Straße 5, erklärt Mayer. Ein Miethaus, das über dem Gewölbekeller steht, musste 2018 wegen Brandschutzmängeln kurzfristig geräumt werden.

Was noch fehlt, sind die Balkone und Restarbeiten. Alexander Mayer, Chef der GWG Lindau

Beim Umbau – das Gebäude wurde fast vollständig entkernt – gab es immer wieder Verzögerungen. Anfangs sei es schwierig gewesen, überhaupt einen Bauunternehmer zu finden, der freie Kapazitäten hatte. „Gleichzeitig kam durch Corona und Lieferschwierigkeiten noch vieles dazu“, so Mayer. Neben den normalen „Unwägbarkeiten“, die jeder Umbau mit sich bringe.

Die Sanierung des Miethauses in der Dreier Straße 5 soll bis Ende des Jahres fertig sein. Danach könnte die GWG „detailliertere Planungen“ zur Freilegung und Sanierung der Gewölbekeller in Angriff nehmen. (Foto: Christian Flemming)

Inzwischen sei die Gebäude-Konstruktion wieder aufgebaut, und der Innenausbau gehe ebenfalls voran. „Was noch fehlt, sind die Balkone und Restarbeiten“, sagt Mayer. Lieferengpässe, so hofft er, sollten jetzt keine größeren Verzögerungen mehr bringen. Er rechnet damit, dass um den Jahreswechsel herum wieder Mieter einziehen können – „wenn nichts mehr Größeres dazwischenkommt“.

Ein Blick in die Eiskeller auf der Hinteren Insel. (Foto: Christian Flemming)

Auch finanziell war der Umbau eine Herausforderung: 7,3 Millionen wurden für die 17 Wohnungen kalkuliert. „Aktuell sind wir am Kostenlimit angelangt“, sagt der GWG-Geschäftsführer. Sollten erneute Nachforderungen durch das ausführende Unternehmen gestellt werden, werde es teurer.

Es gibt Interessenten für Gewölbekeller

Auch die Sanierung des Gewölbekellers dürfte nicht billig werden für die GWG. Kommerzielle Nutzer sind daher eine Voraussetzung, um das Projekt umzusetzen. Interessenten, die ein größeres Lokal oder Geschäft dort eröffnen wollen, gebe es bereits, sagt Mayer. Allerdings sei noch völlig unklar, bis wann es dazu eine Entscheidung geben werde.

Ein großes Problem: Die Heizung der hohen Räume dürfte angesichts der aktuellen Energiekrise eine Herausforderung werden. Könnte das Projekt daran scheitern? „Diese Möglichkeit besteht tatsächlich“, sagt Mayer.