In der Lindauer Asylunterkunft kommt es zum Streit.

In der Unterkunft für Asylbewerber ist es am Montagabend gegen 20.30 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen vier Männern und einem Sicherheitsmitarbeiter gekommen.

Nach dem Eintreffen von Polizeistreifen aus Lindau und Lindenberg und Unterstützung durch die Bundespolizei Lindau entschärfte sich die Lage schnell, heißt es im Bericht der Polizei. Der Grund der Auseinandersetzung lag vermutlich darin, dass es Streit über die Zubereitung von Speisen in einer Küche gab. Ein vor Ort befindlicher Sicherheitsmitarbeiter des Landratsamtes Lindau wurde ebenfalls von zwei Männern geschlagen und erlitt dabei Prellungen am Kopf und Körper. Er musste zur Versorgung in das Lindauer Krankenhaus gebracht werden. Die Beamten leiteten mehrere Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein, heißt es abschließend in dem Bericht.