In der Leseecke gibt’s jetzt wieder die Lindauer Zeitung

Nach einer längeren Pause konnte die Leseecke in der Aula der Realschule im Dreiländereck wieder ins Leben gerufen werden. Dank Sponsorin Julia Baumann, Redakteurin der Lindauer Zeitung, die ihr persönliches Abonnement nun der Schule zur Verfügung stellt, kann die Leseecke täglich wieder mit der frisch gedruckten Tageszeitung bestückt werden, wie die Schule mitteilt. Lesen bildet und stellt den Schlüssel zur Zukunft dar. Gerade durch Kampagnen wie „#lesen.bayern“ soll die Schlüsselqualifikation wieder mehr in der Vordergrund rücken. Die Leseecke biete hierzu eine hervorragende Gelegenheit. Vor der Schule, nach der Schule oder auch in den Pausen können sich die Realschüler in die gemütlichen Sitzkissen lümmeln oder auf den neuen Sitzwürfeln Platz nehmen, um die Tageszeitung zu durchforsten und interessante Artikel zu lesen. Die Leseecke lässt sich natürlich auch ohne große Probleme in den „normalen“ Unterricht einbinden, denn Informationsbeschaffung, Zeitungsartikel verstehen und analysieren oder auch der Vergleich von Tageszeitungen gehören zu den Kernkompetenzen, die ein Schüler im Laufe seiner Realschulzeit erwerben soll, heißt es weiter.