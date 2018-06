In der Karwoche besuch(t)en die Gläubigen die Heiligen Gräber

Wertvolle künstlerische Arbeiten sind sie in der Regel nicht, die Heiligen Gräber, die neuerdings wieder in der Karwoche ihren Platz in den Gotteshäusern finden. Zeugen des Volksglaubens aber sind sie auf jeden Fall. In der Barockzeit konnte man sie fast überall finden, dann aber unter Joseph II., in der Zeit der Aufklärung, verschwanden sie bestenfalls auf dem Dachboden. Die meisten von ihnen haben freilich ein unwiederbringliches Schicksal erlitten: Sie wurden als wertloses „Zeug einfach entsorgt“. Verständlich also, dass es auch bei uns nicht mehr allzu vieles von dieser Volkskunst gibt. Die Gemeinden, die aber in den vergangenen Jahren solche Gräber wiederentdeckten, stellen sie nun alljährlich wieder, meist an Karfreitag und Karsamstag, gerne in ihrem Gotteshaus auf.

Auch bei uns kommen die Heiligen Gräber seit einigen Jahren wieder zu Ansehen. So wird ein solches nun seit 1977 in Lindenberg am Karfreitag und Karsamstag aufgestellt. Der damalige Stadtpfarrer Josef Brandstätter hat dort den alten Brauch wieder aufleben lassen. In Lindenberg gab es im Laufe der Zeit mindestens vier solcher Gräber, die einander ablösten. Eine erste Erwähnung stammt aus dem Jahre 1768. Pfarrer Johann Anton Fidel Gaisser gab 1773 mittels gesammelter Spenden bei Schreinermeister Martin Achberger in Hangnach und bei dem Bregenzer Malermeister Gartenschmid für 300 Gulden ein Heiliges Grab in Auftrag. Zur jährlichen Aufrichtung und Beleuchtung stiftete er noch 200 Gulden.

Auch in Scheidegg ist schon früher von einem „imposanten“ Grab mit farbigen Lichtkugeln (allgemein sehr beliebt) die Rede. Das Grab in Hergensweiler ist sogar eine Schöpfung des einst sehr bekannten Münchner Krippenherstellers Sebastian Osterrieder, der möglicherweise überhaupt nur dieses einzige Exemplar geschaffen hat. In Weiler steht in der Karwoche ein mächtiger Ölberg, an dessen Fuß sich das Grab Jesu befindet. Auch dieses imposante Stück ruhte lange auf dem Dachboden. Wahrscheinlich stammt es aus dem Besitz der Maierhöfener Familie Heim in Maierhöfen. Im benachbarten Simmerberg findet sich ebenfalls ein solches Grab.

Man braucht aber gar nicht so weit zu gehen, um zu einem Heiligen Grab zu kommen. In der Lindauer Stiftskirche wurde ein erstes Exemplar schon anno 1768 aufgestellt. Bezahlt wurde es damals aus Almosen, die an die 500 Gulden einbrachten (was mehr als genug war), und den Spenden einzelner Wohltäter, etwa einiger Stiftsdamen wie der Josepha von Ulm, die allein schon 60 Gulden beisteuerte. Die Schreinerarbeiten dafür besorgte Martin Achberger, die Malerarbeiten der Bregenzer Maler Gartenschmid. Ein Heiliges Grab bekam 1749 auch die Kirche in Unterreitnau, eine Arbeit des Kunstmalers Franz Georg Hermann aus Kempten.

Ein weiteres Heiliges Grab gibt es ebenfalls in Wasserburg. Und auch dieses wird nach jahrelangem Aufenthalt auf dem Dachboden seit 2008 am Ende der Karwoche wieder aufgestellt. Dort wird dem Betrachter sogar die Jahreszahl 1897 genannt. Ehemals war das Aufrichten des Grabs das Privileg, ja die gemeinsame Aufgabe von Zimmermann und Schreiner aus dem Dorf. Früher stand es übrigens vor dem Hochaltar, wo davor die heilige Messe abgehalten wurde.

Wer ein besonders aufwendiges Grab aus dem Jahre 1763 sehen möchte, der darf den Weg nach Altshausen (etwa 50 Kilometer) nicht scheuen, kann ihn aber dafür das ganze Jahr über machen, denn dort gibt es sogar seit 2002/03 eine eigene Grab-Kapelle von bedeutendem Ausmaß und einen gedruckten Führer, der beim Lindenberger Kunstverlag Fink erschienen ist.