In der Inselhalle geht’s „Ab in den Süden“

Espen Nowackis Musicial „Ab in den Süden“ gastiert am 26. Dezember, ab 19.30 Uhr in der Lindauer Inselhalle. Das Musical bietet laut Veranstalter Ausschnitte aus 60 Jahren deutscher Musikgeschichte. Sechs Musical-Stars präsentieren in der Komödie Rock-, Pop- und Schlager-Hits. Ab sofort sind Karten für das Musical erhältlich.

Nach mehr als 100 Aufführungen freut sich Musical-Profi und Produzent Espen Nowacki über eine treue und wachsende Fan-Gemeinde dieser rasanten und bunten Show, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die Darsteller standen bereits bei Musicals wie Elisabeth, Phantom der Oper, Les Miserables, My Fair Lady oder Abba auf der Bühne. „Ab in den Süden“ nimmt die Zuschauer mit auf eine unterhaltsame Urlaubsreise durch die Welt der deutschen Musik. Drei Paare, die unterschiedlicher nicht sein könnten, treffen in einem italienischen Ferienhotel aufeinander und sorgen mit ihren Flirts, Launen und liebenswerten menschlichen Dramen für einige Verwirrung. Schnell überträgt sich die spritzige Stimmung von der Bühne auf das Publikum, verspricht der Veranstalter.

Konzipiert wurde das Stück von Espen Nowacki. Nach seinem Diplom zum Musical-Darsteller spielte er unzählige Hauptrollen an europäischen Musical-Bühnen. Heute produziert er seine eigenen Kulturveranstaltungen. Sein Erfolgsrezept für „Ab in den Süden“ ist laut Pressemitteilung die Kombination aus gelungener Story, Komödie und musikalischen Highlights.

Karten für das Stück gibt es zu Preisen zwischen 25 und 45 Euro unter Telefon 01806 / 70 07 33 oder unter reservix.de.