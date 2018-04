Es ist keine einfache Kost, die Thomas Gutknecht den rund 50, vor allem Lindauer Interessierten, präsentiert hat. Denn der Referent ist in erster Linie Philosoph. Und so war sein Vortrag über die „Gegenwart der Zukunft – Vielfalt der Erwartungen“, eine philosophische Erörterung der Begriffe „Erwartung“ und „Zukunft“, mit allem, was zwischen den Zeilen verschiedenster Denker und Intellektueller steht.

Philosophieren bedeutet schließlich „denken über das Denken der Welt“. Und der Vortrag verstand sich, so sagte Gutknecht selbst, als Suche nach einer besseren Sprache für Fragen, auf die es keine Antworten gibt – und war einer jener Vorträge und Seminare, die die Lindauer Psychotherapiewochen seit mehr als 30 Jahren für die Lindauer öffnet, damit sie die Möglichkeit haben, sich über den neuesten Stand der wissenschaftlichen Forschung zu informieren. Was an diesem Abend in Kooperation mit der Volkshochschule geschah, und so war es an Leiter Horst Lischinsky, die rund 50 Interessierten zu begrüßen und sie auf den Vortrag des Referenten einzustimmen, der neben Theologie und Germanistik auch Philosophie studiert hat.

Erwartung und Zeit

Und so hatte der Referent gut daran getan, schon ziemlich zu Beginn darauf hinzuweisen: „Denken hilft“. Ein Satz, der nicht nur die Erwartungen der Besucher in die richtige Richtung lenkte, sondern an sich schon aus Worten und Aussagen besteht, über die es sich lange nachdenken ließe. Ebenso wie die Zitate von Sören Kierkegaard, Ernst Bloch, Karl Marx, Kurt Tucholsky, Bert Brecht, dem Kirchenvater Augustinus und anderen Denkern, die Gutknecht zum Anstoß nahm, darüber zu philosophieren und sie in den vielfältigen Kontext von Erwartung und Zeit zu setzen. Mit der Zeit deshalb, weil die Vielschichtigkeit des Zeitbegriffs den Begriff Erwartung pluralisiere. Denn: „In der Erwartung ist die Zukunft immer schon da“, sagte der Referent und fragte sich, von welcher Art der Zukunft hier die Rede sei. „Kann wahre Zukunft sein, was einmal Zukunft gewesen sein wird?“ So sei es schließlich so, dass am Mittwoch der Dienstag schon gestern gewesen sei. „Ist das etwa Zukunft? Müsste Zukunft nicht immer neu sein, frisch und jung, wie am ersten Tag? Ich meine, dass sich das Leben nicht nur ablebt und vergeht, sondern auch aufsteigt zum Quellort von Leben und Zeit, dorthin, wo Heimat ist, die uns erst noch erwartet.“

Zur Erwartung gehört aber auch die Hoffnung. „Das Hoffen gilt es zu lernen“, empfahl Gutknecht. Auch und vielleicht obwohl sich das Hoffen auf eine bessere Welt nicht erfüllt, oder wenn sie sich erfüllt hat, in der Zukunft wieder Vergangenheit geworden sein kann. Nicht umsonst zitierte Gutknecht die Erkenntnis: „Der Marxismus ist tot. Der Kapitalismus ist krank. Es lebe Karl Marx.“ Oder John Lennons’: „Leben ist das, was passiert, während du eifrig dabei bist, andere Pläne zu machen.“ Aber ist es nicht so, wie ein Sprichwort bereits sagt: „Unverhofft kommt oft.“ Zudem heißt es ja auch: „Prognosen sind schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen.“ Von daher ist es wichtig, dass die Hoffnung gar nicht erst stirbt. Gerade in diesen zukunftsorientierten Zeiten, wo zumindest die Technik alle Erwartungen erfüllt. Und weil die Hoffnung die Funktion der Erwartung ist. Und weil der Mensch ohne Erwartungen nicht überleben kann. „Ein Streben auf das Bessere hin ist unentbehrlich und lebenswichtig.“ Die Folgen wären nämlich Resignation und Depression.

Leben beruht auf Erwartungen

Wie Gutknecht weiter ausführte, geschehe Handeln „um zu“. „Wer sät und pflanzt, tut dies um einer guten Ernte willen“, veranschaulichte er und gab zu bedenken: „Unser gesamtes soziales Leben ist ein Geflecht, das auf Erwartungen beruht.“ Daher sei das gesamte Leben auf das Künftige gerichtet. „Und die Beziehung zur Zukunft heißt schlicht Erwartung.“ Dabei komme es darauf an, wie der Mensch sich im Zusammenspiel von Zukunft und Gegenwart bewege, sagte Gutknecht, um über die Zukunft an sich, die Zeit, mit ihren Augenblicken, Ewigkeiten, und Wirklichkeiten, dem Heute, Gestern und Morgen und deren Schnittpunkten und dem dadurch entstehenden mehrdimensionalen Begriff der Erwartung zu sprechen.

Bei seiner Erkundung der Erwartung kam er zu dem Schluss: „Was zählt, ist nicht, was wir erwarten, von uns selbst oder von anderen, sondern was und wer auf uns wartet.“ Aber darauf müsse jeder seine eigene Antwort suchen. Was auf dieser Suche jedoch helfe, sei die Bildung. Denn Bildung sei als „Lebenskunst der Erwartung“ zu verstehen.