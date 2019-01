In Baind klappt Bootslagerhalle unter Schneelast zusammen

Der nasse Schnee hat auch in Achberg Schäden verursacht. Wie Bürgermeister Johannes Aschauer auf Nachfrage der Lindauer Zeitung bestätigt, ist in Baind am Sonntagabend das Dach eines ehemaligen Stalls, der inzwischen als Bootsliegehalle genutzt wird, komplett eingebrochen. Die Schneemassen machten aber auch dem dortigen Bauernhofkindergarten Probleme.

Als die Achberger Feuerwehr am Sonntag an der Halle eintraf, war das Dach bereits komplett über den Booten zusammengeklappt, berichtet Feuerwehrkommandant Stefan Dufner. „Wir konnten nur noch den Strom abstellen.“ Mehr war beim Bauernhofkindergarten zu tun, der ebenfalls in Baind ist. Nachdem dort vom Scheunendach eine Lawine auf das Stalldach gedonnert ist, seien dort die Nagelbinder abgerissen, sagt Stefan Dufner. Weil im Stall junge Rinder untergebracht waren, die nicht umgestellt werden konnten, bestand Handlungsbedarf.

Nach einem Gespräch mit dem Berater Bau von der Feuerwehr war klar, dass der Schnee runter muss, aber ein Betreten des Daches unmöglich ist. Die Feuerwehr rückte daher mit der Drehleiter aus und spritzte den Schnee an der betreffenden Stelle mit Wasser runter, berichtet Dufner weiter. Auch das Hauptgebäude wurde vom Schnee befreit. Nach rund viereinhalb Stunden war der Feuerwehreinsatz beendet.

Achberghalle bereits am Freitag freigeschaufelt

Damit die Achberghalle in Esseratsweiler nicht unter der Schneelast leidet, hatte die Achberger Feuerwehr mit Unterstützung des Bürgermeisters bereits am Freitag zu Schaufeln und Schneehexen gegriffen und vorsorglich das Dach der Halle, des Kindergartens und der Anbauten geräumt. „Das waren rund 1000 Quadratmeter Dachfläche“, überschlägt der Bürgermeister.