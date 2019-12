Nach langer, geduldig ertragener Krankheit ist einer der größten ungarischen Bildhauer, Imre Varga, in seinem 97. Lebensjahr in seinem Haus in Budapest verstorben. Dieds teilt der Gitzenweiler Hof in einer Presseschreiben mit.

Varga war Träger des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, Träger der Auszeichnung „Künstler der Nation“ und Ehrenbürger seiner Geburtsstadt Siófok am Plattenseesowie Iniitiator und Erschaffer des Gitzenweiler Hof-Maskottchens. Fany. Der 1,2 Tonnen schwere Elefant aus polierter Bronze ist das Wahrzeichen des Campingparks Gitzenweiler Hofs in Lindau und ein vielbeachtetes Kunstwerk von Imre Varga. Er empfängt die Anreisenden direkt hinter der Rezeption und erfreut junge wie erfahrene Campinggäste und GITZianer.

Rund 300 Werke sind aktuell in neun Ländern ausgestellt. Durch seinen früheren Manager Bernd Müller schuf er Installationen vom Wasserfall über Fliegende Schwärme bis zu nach seinen Entwürfen geknüpften Gobelins. Die Gestaltung der ungarischen Gruft unter der Sixtinischen Kapelle im Vatikan ist wohl eine seiner bedeutendsten Arbeiten, Im beschaulichen Franken stehen in Bad Kissingen eine Reihe von Varga-Skulpturen, so Peter Heil, Fürst Rakocy, der Geldwechsler, der heilige Franziskus und die Büste von Jack Steinberger. Von Budapest bis nach New York durfte Varga sein Können zeigen mit Aufträgen wie Sir Winston Churchill, Wallenberg und Béla Bartók bis zu Adenauer und de Gaulle. Inzwischen reicht seine Werkspalette von Lenin-Statuen über Holocaust-Skulpturen bis zu Statuen von Franz II. Rákóczi, Raoul.

Das Begräbnis findet im Sinne seines letzten Willens in seiner Geburtsstadt Siófok statt.