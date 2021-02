Impulse zur Fastenzeit

Alle katholischen Pfarreien und evangelischen Kirchengemeinden im Raum Lindau bieten gemeinsam Impulse und Onlinetreffen in der Fastenzeit an. Sie können helfen, einen frischen Blick auf das Leben einzuüben, heißt es in der Ankündigung. In den vier Wochen vor Ostern können sich Teilnehmer täglich 20 Minuten Zeit für sich selbst nehmen, um still zu werden und Gott in ihrem Alltag wahrzunehmen. Kleine Impulse unterstützen dabei. Einmal in der Woche tauschen sich die Menschen online mit anderen aus, beten gemeinsam und machen Körperübungen. Die Impulse erhalten Teilnehmer entweder digital oder zum Selbstkostenpreis gedruckt. Die vier Treffen sind donnerstags und beginnen am Donnerstag, 4. März, von 20 bis ccirca 21 Uhr. Weitere Infos nach der Anmeldung.

Anmeldung per E-Mail an eine dieser beiden Adressen: