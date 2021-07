Impfschwänzer bleiben im Landkreis Lindau Ausnahmen

07.07.2021, 08:00

Sonderaktion: In den Impfzentren können sich Landkreisbürger ab 18 Jahren an folgenden Tagen ohne Termin impfen lassen. Sie müssen Personal- und Impfausweis (falls vorhanden) mitbringen: In Lindau gibt es nach dem ersten Termin am Dienstag noch einen weiteren an diesem Freitag, 9. Juli, von 12 Uhr bis 17 Uhr. Das Impfzentrum Lindenberg bietet solche Termine am Mittwoch, 7. Juli, von 15 bis 20.30 Uhr und am Samstag, 10. Juli, von 12 bis 17 Uhr. Rückfragen sind möglich bei der Hotline des Impfzentrums unter der Rufnummer 0800 / 911 82 19.