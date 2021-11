Impfquote steigt und steigt: So gut liefen die Vorarlberger Impftage

Für eine höhere Rate bei den Auffrischungsimpfungen hat die Landesregierung im engen Schulterschluss mit allen Partnern das Angebot an Impfterminen vorübergehend stark ausgeweitet.Während der Vorarlberger Impftage standen im Zeitraum von zehn Tagen (von 11. bis einschließlich 21. November) 50.000 Impftermine zur Verfügung. Davon sind 49.951 wahrgenommen worden, zieht Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher eine „positive Bilanz“.

Die Durchimpfungsrate erhöhte sich nach Angaben des Landes Vorarlberg von 62,9 Prozent zu Beginn der zehntägigen Impfoffensive auf nunmehr 63,5 Prozent – das entspricht einem Plus von 0,6 Prozent.

Zwei Drittel aller in diesem Zeitraum verabreichten Impfdosen - 37.010 - waren Booster-Impfungen und gingen damit an Personen, die ihren Corona-Impfschutz mittels einer dritten Teilimpfung aufgefrischt haben.

So viele Menschen haben sich erstimpfen lassen

Ihre erste Impfung erhielten insgesamt 10.297 Menschen, informiert die Gesundheitsreferentin. Die übrigen Immunisierungen waren erforderliche Zweitdosen.

Geimpft wurde in zwei eingerichteten Impfstraßen in Bregenz und Nenzing, in den Impfkojen in vier Vorarlberger Einkaufszentren und mehreren ärztlichen Ordinationen im Land. Die Impfungen verteilen sich wie folgt:

31.615 Impfungen in den Impfstraßen in Bregenz und Nenzing

8.269 Impfungen in den Impfkojen in vier Vorarlberger Einkaufszentren

9.054 Impfungen in ärztlichen Ordinationen

1.013 Impfungen durch mobile Teams

Beim Großteil der Immunisierungen in den beiden Impfstraßen Bregenz und Nenzing handelte es sich um Auffrischungsimpfungen (insgesamt 25.307). Die Zahl der verabreichten Erstdosen lag dort bei 5.375.

Von den 8.269 Personen, die sich in den Impfkojen in vier Einkaufszentren impfen ließen, holten sich 4.159 eine Booster-Impfung (3. Teilimpfung). 3.252 Menschen holten sich ihre erste Impfung.

In ärztlichen Praxen wurde der Corona-Impfschutz in 6.808 Fällen erneuert. Eine Erstdosis haben sich 1.408 Personen geholt.

Auch weiterhin breites Angebot an Impfterminen und -orten

Einen großen Dank richtet Landesrätin Rüscher neben der impfbereiten Bevölkerung an die engagierten Impfteams, die wieder herausragende Arbeit verrichtet hätten. Die herausfordernde Lage mit dem dynamischen Infektionsgeschehen erfordere weiterhin höchste Einsatzbereitschaft, wie die Gesundheitsreferentin bekräftigt. So werde es auch in den kommenden Tagen und Wochen ein breites Angebot an Impfterminen und -orten geben.