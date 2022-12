Impfen, Herz und Defibrillatoren waren Thema beim Gesundheitsforum

Das Gesundheitsforum hat in den Lindenberger Werkstätten getagt. Es war das dritte Mal seit der Gründung der Initiative „Gesundheitsregionplus“ im Landkreis Lindau 2021, dass sich die Gesundheitsexperten bei einer solchen Veranstaltung ausgetauscht haben. Das regionale Netzwerk soll auf kommunaler Ebene zur Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung beitragen. Über die Gespräche informiert das Landratsamt in einer Pressemitteilung.

Zu Beginn der Veranstaltung habe Thomas Kaleja über die Entwicklung der „Gesundheitsregionplus“ seit dem letzten Gesundheitsforum berichtet, heißt es in dem Schreiben. Demnach wurden Werbemaßnahmen zur Unterstützung der Bayerischen Impfwochen sowie Aktionen zum Jahresthema „Herzgesundheit“ des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege durchgeführt. Die Aktionen zur „Herzgesundheit“ im Lindau Park und im Kaufmarkt in Lindenberg fanden in Kooperation mit der AOK Kempten-Oberallgäu-Lindau, der Deutschen Herzstiftung und dem BRK-Kreisverband Lindau statt.

Zudem seien seit dem letzten Treffen drei „Laiendefibrillatoren“ im Landkreis über die Gesundheitsregionplus gefördert worden. Weiter wurde die Aktion „Region der Lebensretter“ aktiv unterstützt. Bernhard Settele, der Projektverantwortliche der „Region der Lebensretter“ für die Region Allgäu warb im Rahmen des Gesundheitsforums um medizinisch versierte Ersthelferinnen und Ersthelfer und stellte die „Defibrillator Map“ des Vereins vor.

Vier Arbeitsgruppen sind über die Geschäftsstelle der „Gesundheitsregionplus“ aktiv: Gesundheitsvorsorge und Prävention, Sicherung der ärztlichen Versorgung, Pflege und Allianz Demenz. Die Bestands- und Bedarfsanalysen, welche von der „Gesundheitsregionplus“ in Kooperation mit den Hochschulen Kempten und Weingarten initiiert worden seien, zeigten dabei, wo Handlungsbedarfe im Landkreis bestehen würden. Mit dem Abschluss der Analysen sei im Frühjahr 2023 zu rechnen, so das Landratsamt. Ein Schwerpunkt aus der „Gesundheitsregionplus“ sei außerdem die psychische Gesundheit im Landkreis.

Für 2023 plant die „Gesundheitsregionplus“ mit den angrenzenden Gesundheitsregionen und Landkreisen eine gemeinsame Gesundheitswoche. Im Fokus steht dieses Mal das Thema „Gesundheitliche Folgen von Einsamkeit“. „Es gibt noch viel zu tun. Das schaffen wir nur gemeinsam“ so der Geschäftsstellenleiter der „Gesundheitsregionplus“ Landkreis Lindau, Thomas Kaleja, beim Abschluss des Treffens.