Impfangebot für rund 18000 Personen in Vorarlberg

Im April wird das Impftempo in Vorarlberg weiter anziehen, wie Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher in einer Mitteilung ankündigt. Dieneue Woche starte mit einem Impfangebot für rund 18 000 Vorarlbergerinnen und Vorarlberger. Fünf Impfstraßen werden eingerichtet – in Dornbirn und Bregenz, Nenzing, Hirschegg sowie Bezau. Immunisiert sollen erneut Menschen über 65 Jahren werden, priorisiert nach Alter und gesundheitlichen Risiken, sowie Patientinnen und Patienten mit sehr hohem Risiko, heißt es weiter. Impfeinladungen haben außerdem Pädagoginnen und Pädagogen erhalten. Geimpft wird jeden Tag bis zum kommenden Sonntag. Start war am Ostermontag, 5. April.

Für Vorarlberg wären im April deutlich höhere Impfstoff-Liefermengen zugesagt, sagt die Gesundheitslandesrätin. Das habe auch Auswirkungen auf das Impftempo im Land, versichert Rüscher: „Wenn mehr Impfstoff angeliefert wird, kann auch mehr verimpft werden“.

Die neue Impfwoche werde von Erstimpfungen dominiert. Zum Einsatz kommen laut Mitteilung die Corona-Impfstoffe von Astrazneca sowie Biontech/Pfizer.

Mehr als 8600 Vorarlbergerinnen und Vorarlberger haben sich von Mittwoch, 31. März, bis Freitagabend, 2. April, gegen Covid-19 impfen lassen, zieht Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher eine positive Wochenbilanz: „Alle zur Verfügung stehenden Dosen wurden bis Freitagabend verimpft“.