Immobilien- und Handwerkertag „Mein Zuhause“ lockt mit Vorträgen und Infoständen

Etwa ein Dutzend Aussteller haben sich beim Immobilien- und Handwerkertag „Mein Zuhause“ der Lindauer Zeitung am Sonntag in der Inselhalle präsentiert. Dort konnten sich Besucher über Bauprojekte und Finanzierungen informieren. Wie zum Beispiel Alexander Trost, der zusammen mit seiner Tochter Judith Dürr (Foto) zum Handwerkertag gekommen ist. Die beiden informierten sich bei Tamara Bierer unter anderem am Stand der Firma i+R über das Vierlinden-Quartier, also das Neubaugebiet hinter dem Lindaupark. Besonders begehrt waren die Fachvorträge, in denen es um Zinsentwicklung, Neubau, Sanierung oder den Verkauf von Immobilien ging. Foto: Jule