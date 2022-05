Immer wieder sonntags – Lindauer Hafenkonzerte starten wieder

Eine gute Nachricht für Einheimische und Gäste: Die Lindauer Hafenkonzerte starten wieder und bieten allerfeinste musikalische Darbietungen vor der wunderschönen und stimmungsvollen Kulisse des Lindauer. Den ganzen Sommer über, ab dem 15. Mai und bis zum 25. September spielen verschiedene Lindauer Musikkapellen, Trachtenvereine der Region sowie auch Gastkapellen aus nah und fern reihum an der Lindauer Hafenpromenade auf und sorgen für eine beschwingte und heitere Stimmung. Immer wieder sonntags, von 10.30 bis 12 Uhr und natürlich nur bei gutem Wetter verzaubern die Musiker ihre Zuhörerinnen und Zuhörer mit einer unterhaltsamen Mischung ihres sommerlichen Repertoires. Sie begleiten Spaziergänger und Fahrradfahrer, ob sie zum Frühstück, zum Eis essen, oder zum Brunch am See sind, durch einen entspannten Sonntagvormittag, füllen den idyllischen Hafen mit besonderem Flair und unterstreichen die Schönheit der Bodenseeregion. Die spielenden Musikkapellen sind zu finden unter www.kultur-lindau.de