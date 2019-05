Immer wieder Leon Jost

Auf ein großes Interesse ist die Manfred-Wasmund-Regatta der Optimistenklasse des Lindauer Segler-Clubs gestoßen. „Wir hatten 100 Segler am Start, das ist von der sportlichen Bedeutung her die wichtigste Regatta im LSC”, wertet Wettfahrtleiter Stefan Latzel die Nachwuchsregatta für neun- bis 14-Jährige. Die DSV-Ranglistenregatta gewann der allgemein als Favorit angesehene Leon Jost vor Finn Meichle und Lukas Goyarzu, alle vom Württembergischen Yacht-Club (WYC). Der schwache Wind reichte für insgesamt drei Wettfahrten. „Leider ist uns in der dritten Wettfahrt ein kleiner Flaggenfehler unterlaufen. Den davon betroffenen 13 Booten haben wir aber Wiedergutmachung gegeben“, so Latzel. In der Klasse Opti B siegte Jana Schneider (WYC) vor Hannes Wehrle (Jollen Segler Reichenau) und Leo Roth (Echinger Segel-Club). Die Neueinsteiger starteten in der Klasse LSC&friends, hier siegte Theo Deuring (Yachtclub Bregenz). Foto: pr