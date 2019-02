Günter Grünwald war zu Gast in Lindau, nur mit einem Mikrofon ausgestattet – ohne aufwendiges Bühnenbild oder eine ausgefallene Lichtershow. So einfach mögen ihn seine Fans und strömten in die ausverkaufte Inselhalle, um seinem Programm „Deppenmagnet“ zu lauschen.

Seit einigen Jahren tourt er mit diesem erfolgreichen Programm durch Deutschland und Österreich, baut hier und da neue Passagen ein und lässt sich auf die jeweilige Stadt ein. So auch in Lindau, wo er scherzhaft anmerkte, dass bei seinem Besuch vor ein paar Jahren noch die Ratzen und Wanzen durch die Garderobe marschierten, sich jetzt aber nach der Renovierung alles zum Guten gewendet hat und das Catering ganz vorzüglich sei.

In seinem rund zwei stündigen Programm beschäftigte sich der Kabarettist vor allem mit einer Spezies des Menschen sehr intensiv: dem Depp. Er selbst ziehe sie magnetisch an. „Im Umkreis von 100 Metern steht immer ein Depp und der kommt automatisch zu mir.“

Und so erzählte Grünwald im Laufe des Abends von vielen Deppen die ihm so über den Weg laufen. Natürlich in der typischen, teilweise extrem derben, bayerischen Grünwald Manier. Da ist zum Beispiel der kleine Chinese der Fertigbackmischungen für die großen Bäckereien anmischt, weil normales Backen ja out ist. „Das schmeckt dann so, wie wenn beim Unteren Wirt in Greiling die demenzkranke Oma kocht.“ Oder aber die, „olde Weiber im Supermarkt, die mit ihre Gichtbratzen“ – erst einmal alles „antatschen“ müssen.

Kochsendungen gehen ihm auf die Nerven

Über „die kochende Null“ oder die vielen Deppen im Fernsehen. Hier siehe man besonders viele dieser Gattung meint Grünwald, wobei ihm Kochsendungen besonders auf die Nerven gehen.

Früher hätte man dabei noch was lernen können aber heutzutage müsse eine Kochsendung lustig sein. „Für was brauche ich ein Kochbuch von Tim Mälzer? Da reicht mir ein Zettel wo draufsteht: Nehmen Sie was Sie wollen und hauen Sie es einfach in den Topf.“ Dabei vergeht ihm der Appetit auch, wenn der Koch mit seinen „Ebola-Bratzn“ die Vinaigrette in den Salat mantscht.

Auch weltberühmte Künstler wie Salvador Dali bekamen ihr Fett weg. Im Vorbeigehen zerpflückt der Kunstkenner Grünwald (neben Germanistik und Medizin hat er auch Kunstgeschichte studiert) noch schnell das Werk des Surrealisten Dalí, dessen Bilder heutzutage bestimmt 300 Euro kosten. Der wäre auf so verrückte Tattoos gekommen wie ein Ruderboot im Apfelstrudel: „Mei, hat der einen Krampf gemalt.“ Er selbst kaufe seine Kunstwerke lieber im Baumarkt. „Da hänge ich doch eher ein Bild von einer nackten Frau auf einem weißen Pferd auf, bevor ich mir ein Bild von Elefanten mit dünnen Füßen ansehen muss.“

Beim Thema Baumarkt verweilte Grünwald dann eine ganze Weile, denn auch sein Wundergerät, das nicht nur den Abfluss frei macht sondern auch im Notfall Leben rettet, hat er im Baumarkt erstanden. Dieser Grünwald-Klassiker von der Forellengräte, die er mittels eines Druckluftgeräts aus dem Schlund seines Freundes pressen will. Auch wenn die Rettung nur fast gelingt, der Rohrreiniger habe gezeigt, was er bei 15 bar zu leisten vermag. „Du möchtest nicht glauben, was in so einem Menschen alles drin ist“, staunte Grünwald.

Auch tätowierte Menschen liegen dem Ingolstädter besonders am Herzen. Er selbst sei nicht bemalt. Würde er sich aber im Suff dazu entschließen, müsste es ein maritimes Motiv wie ein Anker auf dem Unterarm sein. So wie Heidi Kabel. Leider sei ihr Unterarm zu dünn gewesen, „da hams dann halt eine Spanplatte an den Arm hingelötet“. Er selbst habe sich mit 30 Jahren dazu durchgerungen, einen Schönheitschirurgen aufzusuchen. Für den Beruf des Komikers habe er einfach zu gut ausgesehen. Er sei so unfassbar schön gewesen, dass die Leute ihre Kinder von ihm segnen lassen wollten. Ein Filmproduzent habe ihm prophezeit: „Ihr Aussehen wird Ihnen in Ihrer Karriere immer im Weg stehen.“ Also auf zum Schönheitschirurgen mit der Anweisung: „Heut amal in die andere Richtung.“ Muskelabsaugung, Penisverkleinerung und Knackhintern-Beseitigung hätten sich ohne Frage ausgezahlt. Mit der Komiker-Karriere ging es fortan steil bergauf.

Grünwald überlässt nichts dem Zufall. Haarklein erklärt er dem Publikum, wie es sich am Ende der Vorstellung zu verhalten habe, wenn es um die Zugabe geht. Diese fällt dann doch etwas länger aus, weil er noch kurz erzählen muss, weshalb er so lustig ist. Es liege wohl am Humor seiner Eltern. Sein Vater hatte unglaublich amüsante Sprüche parat wie zum Beispiel: „Jetzt geh’ ma ins Bett, weil morgen Früh’ is’ d'Nacht rum.“

Es wahr ein puristischer Abend in der Inselhalle, ganz ohne Brimborium – wie man ihn kennt.