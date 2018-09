Im Tierheim stehen die Türen offen

Tierheim und Tierschutzverein Lindau laden am Sonntag, 23. September, wieder zum alljährlichen Tag der offenen Tür auf dem Tierheimgelände in der Fraunhofer Straße 40 in Lindau ein. Das Fest beginnt um 11 Uhr. Dieses Jahr ist die Veranstaltung eine besondere - und dies aus zwei Gründen: Zum einen wurde der Tierschutzverein Lindau vor 200 Jahren das erste Mal erwähnt. Der Verein stieß bei eigenen Recherchen auf einen entsprechenden Eintrag im Archiv der Stadt Lindau. Zum anderen ist es gelungen, Roland Doschka als Schirmherren für das Tierheim zu gewinnen. Der Professor wird am Tag der offenen Tür zu Gast sein.

Wie in jedem Jahr wird es außerdem wieder eine große Tombola geben, Schönes und Nützliches für Mensch und Tier und eine Bastelecke für unsere jüngsten Gäste. Auch für das leibliche Wohl ist natürlich ebenfalls gesorgt und wir verwöhnen unsere Gäste wieder mit köstlichen Kuchen, Salaten und allem was das Herz begehrt. Wie immer stehen die Tiere im Fokus und so stellen sich an der Struppi-Parade die Hunde des Tierheims vor. Die Katzen werden sich im Katzenschaufenster von ihrer besten Seite zeigen. Die Tierheimmitarbeiter bitten um Verständnis, dass an diesem Tag keine Vermittlungen stattfinden werden. Die Tierheimmitarbeiter werden alle Hände voll zu tun haben. Außerdem kann an diesem Tag nicht auf dem Tierheimgelände geparkt werden. Die Besucher werden gebeten, auf die Parkplätze in der Umgebung auszuweichen.