Im Spiel mit Rollen passiert viel

Jede Szene hat ihren eigenen Charakter: Mal ist sie nachdenklich und hintergründig, mal poetisch und verträumt, mal witzig oder mit einer schwarzen Pointe gespickt, mal grotesk oder einfach unterhaltsam. Jede Szene kann sich sehen lassen – und wird tatsächlich zu sehen sein: Am Samstag zeigen 12 Hobbyschauspieler eine Werkschau dessen, was sie seit November im Erwachsenen-Theaterclub unter Anleitung der Theaterpädagogin Anja Lorenzen erarbeitet haben. Am Sonntag präsentiert der Kinderclub das Märchen „Es war einmal anders…“

Vorher aber wird noch eifrig geprobt und an den Szenen gefeilt. Das klingt dann etwa so: „Schau mer mal, schau mer mal, was jetzt passiert.“ Rhythmisch sprechen die erwachsenen Spieler diesen Satz und klatschen dazu in die Hände, auf die Brust und die Oberschenkel. „Body-Percusssion“ nennt sich diese Szene, die auch den bevorstehenden Theaterabend einleiten wird. Ganz unterschiedliche Emotionen lassen sich in diesen Satz hineinlegen: Er kann gelangweilt, fröhlich, ängstlich oder erwartungsfroh gesprochen werden.

Genauso vielfältig ist die Gefühlswelt, die die Hobbyschauspieler in ihren Rollen zum Ausdruck bringen – ob als Putzfrau, die in Tagträumen versinkt, oder als Gefangener, der sich seinen Frust über das Eingesperrt-Sein aus der Seele schreit. „Man kann entdecken, was so in einem steckt“, sagt Eva Brunner aus Hörbranz. Einfach so, zum Spaß, hat sie sich für den Erwachsenen-Club angemeldet und ist jetzt mit Begeisterung dabei.

„In Rollen schlüpfen, die man im normalen Leben nicht hätte“

Brigitt Herrmann aus Friedrichshafen steht bereits seit sechs Jahren immer wieder auf der Bühne. Im Gegensatz zu den Stücken, die sie bisher gespielt hat, sieht sie hier die Herausforderung in den häufigen Szenenwechseln: „Man muss in kurzer Zeit immer wieder in eine andere Rolle hineinfinden“, sagt sie. Und sie hat Spaß daran, auch am Spiel mit immer neuen Leuten. „Theater ist mein Hobby. Man kann in Rollen schlüpfen, die man im normalen Leben nicht hätte. Hinterher sieht man die Menschen, die wirklich so sind, mit anderen Augen – egal ob sie arm oder reich, krank oder kriminell sind.“

Allerdings ist es Anja Kronenberg aus Lindenberg, die ebenfalls in der Gruppe mitspielt, schon mal passiert, dass sich eine Rolle im wirklichen Leben fortgesetzt hat – und zwar als sie jemanden gespielt hatte, der immer die absolute Wahrheit sagt… Das kommt dann aber beim realen Gegenüber nicht unbedingt gut an. „Man aktiviert ja was durchs Theaterspiel“, gibt sie zu bedenken.

Deshalb fügt Anja Lorenzen, die dieses theaterpädagogische Angebot im Auftrag des Lindauer Kulturamts leitet, hinzu: „Wichtig ist, sich wieder zu ent-rollen.“ Solche Erklärungen und vor allem weitergehende Hintergrundinformationen sind es, die Anja Kronenberg an diesem Kurs und besonders an der Kursleiterin schätzt. „Ich wusste, dass sie gut ist und dass ich hier etwas lerne.“

Das Stück entstand aus Improvisationsspiel

Anja Lorenzen selbst erklärt den Sinn vom Spiel mit Rollen so: „Immer wenn ich mich in eine Rolle hineinbegebe, stärkt das mein Einfühlungsvermögen und ich lerne neue Seiten an mir selbst kennen. Man vergrößert dadurch das Repertoire der eigenen Möglichkeiten.“ Ziel ihrer ihrer Arbeit sei zum einen, das Publikum zu berühren. Zum anderen „möchte ich als Theaterpädagogin, dass die Spieler etwas aus sich selbst heraus entwickeln und an ihren Ausdrucksmöglichkeiten feilen.“

Ganz in diesem Sinne hat der Erwachsenen-Club in den ersten Monaten den Schwerpunkt zunächst aufs Improvisationsspiel gesetzt. Requisiten oder auch Zitate gaben dazu Impulse. Die Szenen entwickelten die Spieler dann zum großen Teil selbst und verfeinerten sie unter Anleitung von Anja Lorenzen bis zur Aufführungsreife. Das „Best of“ wird jetzt zu sehen sein. Der vorhin noch geprobte Auftakt dazu kann zugleich als Einladung ans Publikum verstanden werden: „Schau mer mal, schau mer mal, was jetzt passiert…“

Vorführungen und Kurse:

Unter dem Titel „Stell Dir vor…“ präsentiert der Erwachsenenclub des Stadttheaters Lindau seine Werkschau am Samstag, 9, Mai, um 20 Uhr auf der Hinterbühne des Stadttheaters. Der Eintritt ist frei. Die beiden Theaterkurse werden übrigens keine einmalige Aktion bleiben. Im Herbst sollen neue Kurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene wiederum unter der Leitung von Anja Lorenzen starten. Weitere Infos dazu gibt es im Internet unter www.kultur-lindau.de/theater/theaterpädagogik.

Unerwartete Wendungen kennzeichnen nicht nur das Spiel des Erwachsenen-Theaterclubs, sondern auch die Aufführung des Kinderclubs. Ebenfalls unter Anleitung von Anja Lorenzen haben sechs Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren seit November ein Märchenverwirrspiel einstudiert, das die Theaterpädagogin für sie geschrieben hat. „Es war einmal anders…“ heißt das Stück. Die jungen Spieler führen ihre etwa 45-minütiges Stück am Sonntag, 20. Mai, um 16 Uhr auf der Hinterbühne auf. Der Eintritt ist frei.