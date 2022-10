Im Römus-Kiosk gibt es bald italienische Gerichte

Der Kiosk am Römerbad in Lindau hat einen neuen Mieter. Ab 1. Januar 2023 übernehmen Vincenzo Rosato, seine Frau Andrea und die beiden Gesellschafter Giuseppe Sollecito und Massimo Sticca, die in der Spielbank das Restaurant „Cantinetta al Lago“ betreiben, auch den Kiosk. Wie der Förderverein des Römerbads mitteilt, sind sie die Nachfolger von Thomas und Angelique Graf, die nach 14 Jahren am Seehafen eine neue gastronomische Herausforderung suchen.

Der Entscheidung für das Gastronomen-Paar Andrea und Vincenzo Rosato seien ein ausführliches Auswahlverfahren sowie intensive Gespräche zwischen Verein und Bewerbern vorausgegangen, heißt es im Pressetext. Für den Betrieb des beliebten Kiosks in exponierter Lage am Lindauer Seehafen hatten sich zahlreiche Gastronomen mit zum Teil hervorragenden Konzepten beworben, teilt Birgit Russ, Vorsitzende des Fördervereins Römerbad, mit. Am Ende des Auswahlprozesses setzten sich Vincenzo Rosato und seine Frau Andrea mit ihrem Team durch, weil „das Gesamtpaket sehr stimmig war“, so der stellvertretende Vorsitzende Andreas Reich.

Was auf der Speisekarte steht

Die neuen Mieter werden künftig sowohl traditionelle Kioskspeisen und Getränke als auch italienische Gerichte am Seehafen anbieten. „Wir werden ab dem nächsten Jahr die vielen Mitglieder im Römerbad und die Gäste am Seehafen mit unserem guten Service und vielfältigem Angebot begeistern“, wird Vincenzo Rosato zitiert. Seine Frau Andrea ergänzt: „Der Römerbad-Kiosk ist eine neue und spannende Herausforderung für unseren Betrieb und unser engagiertes Team, auf die wir uns sehr freuen.“

Lob gibt es auch vonseiten des Vereins. „Wir sind sicher, dass Vincenzo Rosato und sein Team unseren Mitgliedern im Römerbad und den Gästen am Seehafen gute Qualität bei Speisen und Getränken und in puncto Service bieten werden“, betonen Birgit Russ und Andreas Reich.

Bisherige Mieter konzentrieren sich auf Foodtruck

Gleichzeitig bedanken sich alle Vorstandsmitglieder im Namen der Mitglieder beim bisherigen Mieter Thomas Graf, seiner Frau Angelique und dem engagierten Team um Dennis Zippert und Thommy Wahner für die gemeinsamen Jahre. Thomas Graf und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben den Kiosk in den vergangenen 14 Jahren betrieben und das Lokal zu einem beliebten Treffpunkt für Einheimische und Touristen aufgebaut. „Der Römerbadverein wünscht Thomas Graf und seinem Team alles Gute und eine erfolgreiche Zukunft“, so Birgit Russ.

Angelique und Thomas Graf erfüllen sich nach 14 Jahren im Römerbad-Kiosk einen Traum: Seit zwei Jahren haben schon einen gelben Foodtruck, einen umgebauten, amerikanischen Schulbus, mit dem sie zum Beispiel auf Märkten stehen, um Essen zu verkaufen. Nun wollen sie sich ganz darauf konzentrieren und haben den Ausbau für einen zweiten Bus in Auftrag gegeben.

Der neue Kiosk-Mieter wird laut der Pressemitteilung des Fördervereins seine erste Römerbad-Saison im Frühjahr 2023 beginnen. Im Herbst und Winter wird der Kiosk umgebaut und modernisiert, genauso wie das Haupthaus.