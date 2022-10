Im Müll entsorgt: Müllabfuhr-Mitarbeiter finden ausgesetzte Netzpython

Nicht schlecht dürften die Mitarbeiter einer Müllumladestelle am Böschistobel in Nenzing gestaunt haben, als sie am Dienstag, 11. Oktober, gegen 11.45 Uhr den Restmüll mit einem Radlader zusammenschieben wollten und plötzlich eine 160 cm lange Schlange vor sich sahen.

Während der Arbeit mit dem Radlader hatte sich eine Styroporbox geöffnet, wodurch ein Bettbezug zum Vorschein kam. Da sich dieser leicht bewegte, öffneten die Mitarbeiter den Bettbezug. Dabei kam das etwa 12 Kilogramm schwere Kriechtier zum Vorschein.

In den Tierpark gebracht

Durch die verständigte Tierärztin konnte die Schlange als Netzpython klassifiziert werden. Sie dürfte Anfang der Woche mitsamt der Styroporbox auf dem Müllumladeplatz in Nenzing ausgesetzt worden sein. Das Tier wurde in nach dem Fund in den Tierpark am Ardetzenberg in Feldkirch gebracht. Bis dato konnte der Besitzer nicht ermittelt werden.