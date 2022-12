Im Maria-Martha-Stift regieren die Bagger

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Mitgliederversammlung der Evangelischen Diakonie Lindau stand ganz im Zeichen der Groß-Baustelle und den damit verbundenen Problemen: Die Krisen – von Corona bis Ukraine-Krieg mit den Auswirkungen auf Lieferketten und Preise – haben sich laut erstem Vorsitzenden Eberhard Heuß aufsummiert. Eine Klage der Nachbarn auf Rücknahme der Baugenehmigung gegen die Stadt habe zudem viel Zeit und Geld gekostet. Nicht zu vergessen die vom Stadtrat beschlossene Veränderungssperre auf dem Grundstück In der Grub, wo der Verein das Kinderhaus St. Stephan betreibt und das als Sicherheit eines Kredits hätte dienen sollen.

„Unter diesen Vorzeichen eine gute Pflege im Haus sicherzustellen, ist ein Kunststück“, lobte Heuß und dankte allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Bemerkenswert sei, dass trotz Corona viele Angebote im Maria-Martha-Stift aufrecht erhalten werden konnten: Ausflüge mit dem Bus, Gartenfeste, Grillabende und Gartenkonzerte. Überhaupt habe man viele Aktivitäten nach draußen verlagert. Durch unbegrenzte Testmöglichkeiten im Haus, seien auch Besuche immer möglich gewesen.

Erwartungsgemäß fiel die Bilanz des Vereins, der in den Vorjahren stets an Überschüsse aus dem laufenden Betrieb gewöhnt war, 2021 schlechter aus: Schatzmeister Werner Allgöwer nannte einen Fehlbetrag in Höhe von 180000 Euro. Der Grund: Wegen der Baustelle mussten Pflegeplätze abgebaut werden. Die dadurch fehlenden Einnahmen konnten durch sinkende Kosten nicht im gleichen Maß aufgefangen werden. Allgöwer zeigte sich aber zuversichtlich, dass der Fehlbetrag spürbar zurück gehen werde.

Im Kinderhaus St. Stephan waren und sind sämtliche Betreuungsplätze belegt. Die Geschäftsführerin des Diakonie-Vereins, Anke Franke, sagte: „Trotz Corona mussten wir den Kindergarten nicht schließen und konnten den Betrieb praktisch durchgehend sicherstellen.“ Eberhard Heuß merkte an: „Leider ist es der Stadt Lindau in den vergangenen Jahrzehnten nicht gelungen, ein ausreichendes Angebot für Kinder unter sechs Jahren zu schaffen.“ Den Ärger und Frust der Eltern, die keinen Platz für ihr Kind fänden, werde aber nicht bei der Stadt, sondern oft bei den freien Trägern abgeladen. Trotzdem bekannte sich Heuß zum Betrieb der Einrichtung. „Wir sind uns unserer Verantwortung voll bewusst und wünschen uns, dass auch andere diese Verantwortung anerkennen.“