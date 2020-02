Im Lindaupark liegt Liebe in der Luft

„Was bedeutet Liebe für Sie?“ - Mit dieser Frage setzt sich das diesjährige Valentinstags-Gewinnspiel im Lindaupark (10. bis 14. Februar) auseinander. Die Besucher des Lindauparks können am Valentinstag laut Pressemitteilung die schönsten Antworten auf diese große Frage des Lebens an einer beleuchteten Lichterkette lesen. Es lohne sich, beim Valentinstags-Gewinnspiel mitzumachen, Preise für schöne Stunden zu zweit werden verlost, schreibt die Linfdaupark-Geschäftsführung weiter. Zu nennen sind der Hauptpreis mit einer Übernachtung im Seehotel am Kaiserstrand inklusive reichhaltigem Frühstücksbuffet sowie der kostenfreien Nutzung des Wellness- und Spa-Bereichs. Weitere Preise sind eine Partnerzeremonie „Genuss & Kuss“ und ein Candle-Light-Dinner im Yachthotel Helvetia, ein Sonntagsbrunch für zwei Personen in der Eilguthalle auf der Insel, einmal zwei Tageskarten für das Thermenparadies der Therme Bad Wörishofen und ein Paar-Fotoshooting von Annygraphy. Speziell für das Social-Media-Gewinnspiel wird zusätzlich ein „Well’n’essen" für zwei Personen mit Day-Spa und anschließendem Drei-Gang Menü mit Aperitif im Restaurant Wellenstein des Seehotels am Kaiserstrand gesponsert. Mitmachen lohnt sich doppelt, denn das Paar-Fotoshooting (auch gerne für zwei Freundinnen oder Schwestern) gibt es hier auch noch einmal zu gewinnen.

Die Plaza des Lindauparks verwandelt sich am Freitag, 14. Februar, in ein gemütliches Wohnzimmer, ausgestattet mit den passenden Lounge-Möbeln. Programmpunkte rund um das Thema Valentinstag finden dort von 14 bis 19 Uhr statt: Die Lindauer Tortendesignerin „Zuckertürmchen“ dekoriert liebevolle Cup-Cakes, die vor Ort genossen und auch für die Liebsten als Geschenk nach Hause mitgebracht werden können. Am Weinstand des Weingutes Fürst kann mit dem Herzblatt ein Glas Wein oder Sekt getrunken werden. Der Photobus Ferdinand lädt alle Besucher ein, in passender Requisite einen Schnappschuss für oder mit den Liebsten als Erinnerung zu machen und mit nach Hause zu nehmen. Ein weiterer Höhepunkt ist die Live-Musik-Darbietung zwischen 15 und 17 Uhr des „The-Voice-Teilnehmers 2019“ Paul Clayton, der passend zum Anlass mit romantischen Songs zum Träumen einlädt.