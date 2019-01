Im Lindauer Stadtteil Aeschach gibt es jetzt wieder eine Post

Gute Nachrichten für die Bürger in Aeschach: Dort gibt es jetzt wieder eine Post. Allerdings hat diese täglich nur ein paar Stunden geöffnet.

Bereits Ende August hatte die Post ihre Filiale in der Webergasse geschlossen. Seitdem mussten Aeschacher für Postangelegenheiten auf andere Stadtteile ausweichen. Zwar waren die Räumlichkeiten für die Interimsfiliale in einem Nebengebäude der Bäckerei Zeh in der Friedrichshafener Straße schnell gefunden – allerdings hatte die Post vier Monate lang Probleme, Personal dafür zu finden (die LZ berichtete mehrmals). „Jetzt ging es Schlag auf Schlag“, sagt Pressesprecherin Caroline Oelsner. Die Post habe nun zwei Berufseinsteiger in Teilzeit eingestellt, die sich die Arbeit in der Aeschacher Filiale teilten. „Wir hatten im Vorfeld alles vorbereitet, sodass die neuen Mitarbeiter gleich anfangen konnten.“

Filiale ist nur wenige Stunden am Tag offen

Allerdings hat die neue Postfiliale montags bis freitags nur nachmittags und samstags nur Vormittags für wenige Stunden geöffnet. „Das sind die Mindestöffnungszeiten“, räumt Oelsner ein. Denn wie bereits berichtet, sei die Filiale in der Friedrichshafener Straße für die Post nur eine Übergangslösung. Eigentlich ist das Unternehmen in Aeschach auf der Suche nach einem Partner, der in seinem Geschäft eine Postfiliale mit betreibt. Ein solcher Partner hat sich bislang allerdings nicht gefunden. Deswegen mietete die Post erst einmal selber Räume an.

Oelsner ist zuversichtlich, dass die Post in Aeschach am Ende einen Partner finden wird. „Wir versuchen immer wieder neu Kontakt zu den Geschäften dort aufzubauen“, sagt sie. Sie verspricht aber auch: „So lange bleibt die Interimslösung.“ Die neu eingestellten Mitarbeiter bräuchten sich auch nach dem Ende der Interimslösung keine Sorgen um ihren Job machen, wie die Pressesprecherin bereits in einem Gespräch vor ein paar Wochen versicherte. „Wir suchen in allen Bereichen Personal“, sagte sie damals. Es gebe die Möglichkeit, dass die Angestellten aus Aeschach später woanders unterkämen.