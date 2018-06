Im Herbst startet das Genehmigungsverfahren für den neuen Kaufland

Auch wenn es so aussieht, als ob auf dem früheren Edeka-Grundstück am Heuriedweg nichts passiert, so haben Stadt Lindau und Kaufland-Stiftung in den vergangenen Wochen gearbeitet. Ergebnis ist eine Planung für einen neuen Supermarkt auf dem Gelände. Kaufland und Stadt berichten, dass die Vorarbeiten fast abgeschlossen sind. laut Patricia Herpich von der Pressestelle der Stadt soll möglichst in der Septembersitzung das Verfahren für den nötigen neuen Bebauungsplan starten. Geplant ist laut Andrea Kübler von der Kaufland-Pressestelle ein großer Supermarkt mit einer Auswahl von mehr als 20 000 Artikeln. Abrissarbeiten seien erst möglich, wenn der Stadtrat den Bebauungsplan beschlossen hat. Erfahrungsgemäß dauert solch ein Verfahren etwa ein Jahr. Wann der neue Markt eröffnen soll, das wollte Kübler noch nicht beantworten. Foto: cf