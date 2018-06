Im Garten der Sinne lässt sich’s trefflich Lustwandeln

Der natürliche Feind einer jeden Freiluftveranstaltung ist der Regen. Insofern ist es an den Gartentagen auf der Hinteren Insel durchaus zu Feindkontakten gekommen – teilweise sogar heftig. Doch obsiegt hat die strahlende Stimmung der Besucher, die sich im Wetter-Zweifel eben mit einem Regenschirm vor der Nässe geschützt haben. Und überhaupt: Nur die Harten komm’n in Garten.

Benedikt Kuttner ist ein durchaus wetterfester junger Mann, der an einer der drei Kassen am Samstagnachmittag Optimismus verbreitet: „Das wird schon“, sagt er zuversichtlich und blickt nach oben in einen pechschwarzen Himmel, der den ganzen Vormittag hindurch das Gelände gewässert hat. Wie recht er mit seiner Einschätzung das Wetter betreffend hat, weiß Benedikt Kuttner zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

Aber wer achtet schon dauernd auf die meteorologischen Gegebenheiten, wenn’s doch so viel zu gucken gibt: Stände mit tiefenentspannten Buddha-Figuren gemahnen zur Entschleunigung. Formidable Garten-Öfen erwecken den Appetit auf leckere Grilladen. Geräumige Außen-Whirlpools verheißen wetterunabhängiges Badevergnügen: „Es tut der Gesundheit gut. Die optimale Hydro-Massage“, verspricht Manfred Starke aus Wasserburg, der die riesigen Freiluft-Bottiche mit eingebauter Bar und Sprudeleffekt verkauft. Auf einer Menge Fotos ist zu sehen, wie gerade im Winter das feucht-fröhliche Vergnügen seine Stärken ausspielt, wenn die Luft kalt ist und das warme Wasser in dichten Schwaden aufsteigt, eingebettet in winterliches Weiß.

Doch zum Glück ist es Frühling – und der zeigt sich plötzlich mit aller Macht, als der schwarze Himmel aufreißt. Die Temperaturen steigen und mit ihnen verschwinden Regenschirme, dicke Jacken und Schals. Tatsächlich herrscht für den Rest des Samstags stabiles T-Shirt-Wetter.

Und schwupps – sogleich sind alle Tische vor dem Kuchenstand besetzt: Menschen strecken die Nase in die Sonne und in die Kaffeebecher, Kinder mampfen Kuchen und schlürfen Limo, und auch der elegante Schnurrbart von Monsieur Richard Tollinche zeigt lächelnd nach oben: „Wir aben wündervolle Weine aus Fronkreich“, sagt er und zeigt auf sein verlockendes Sortiment. Pasteten und Champagner verheißen exklusive Genüsse.

„Und warum verreckt mir das Basilikum immer auf dem Fensterbrett?“, will Hertha aus Lindenberg vom Verkäufer an einem Kräuterstand wissen. Der belehrt, dass Basilikum viel Erde braucht und man ihn am besten draußen einpflanzt. „Oder unbedingt in einen großen Topf umsetzen“, empfiehlt er.

„Schau mal Mama – ein Zug!“, jubiliert die kleine Sophia und zieht ihr Schwesterchen gleich mit zur Miniatur-Eisenbahn. Für 1,50 Euro dreht die Bahn ein paar Runden mit den jauchzenden Mädchen. Nicht weniger fröhlich preist der quietsch vergnügte Roberto Evers seinen wundersamen Gartenrechen an: „Sie sparen die Schaufel und müssen sich nicht mehr bücken“, versichert er. Als eine Frau mit überaus vollen und üppigen Locken vorbeigeht, verspricht Evers sogar, dass der wundersame Rechen auch mit dieser Haarpracht spielend fertig werde. Da lachen alle Zuhörer. Bis auf die Blondgelockte.

Schwer beladen nach Hause

Im Lichte einer satten Sonne, eines glitzernden Bodensees ziehen all die bunten Stände vorbei. Blumenpracht und Kräuterduft, Windräder und heiße Würstchen. Wertvolles und schöner Plunder – das Lustwandeln durch den Garten der Sinne vermittelt eine schwereloses Lebensgefühl und provoziert Kauflaunen: Oft schwer beladen, tapsen die Besucher mit reicher und zumeist grüner Beute vom Gelände. Kinder tragen stolz Selbstgebasteltes, das sie mit den netten Leuten am Stand vom „Netzwerk Naturerlebnis Lindau“ gefertigt haben.

Am Ende, nach einem nasskalten Sonntag, verfestigt sich die Meinung, dass ein stabiles Hochdruckwetter mehr Besucher gebracht hätte. Doch wenn es blühen und sprießen soll, braucht’s eben Wasser von oben. Wer, wenn nicht die Menschen bei einer Garten-Messe, sollte dafür Verständnis haben?