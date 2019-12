„Im Demonstrationszug prangte auch die blutrote Fahne mit dem Sowjetstern“

Sie wollten den Kapitalismus abschaffen und „dass die große arbeitende Masse aufhört, eine regierte Masse zu sein, vielmehr das ganze politische und wirtschaftliche Leben selbst lebt und in bewusster freier Selbstbestimmung lenkt.“ Als die am 1. Januar 1919 in Berlin gegründete Kommunistische Partei Deutschlands – Spartakusbund“ kurz vor Weihnachten 1919 gerade mal drei Wochen lang nicht verboten war, luden ihre Lindauer Sympathisantinnen und Mitglieder auf den 15. Dezember zu ihrer ersten öffentlichen Versammlung in das Reutiner „Kolosseum“, heute das Bodensee-Hotel, ein.

Referent war der Stuttgarter Metallarbeiter, Arbeiterrat und Rosa Luxemburg-Vertraute Emil Unfried. Die zur Werbung für die genehmigte Veranstaltung aufgehängten Plakate waren von der Polizei wieder abgenommen worden. Trotzdem kamen rund 250 Interessierte: Parteilose, Sozialdemokraten, Sozialistinnen und Kommunisten.

Lindaus damals noch liberaldemokratisch ausgerichtetes Lindauer Tagblatt berichtete bereits am Tag darauf kurz wie folgt: „Der Besuch war ein guter. Der Referent Unfried aus Stuttgart behandelte in fließender Rede eingehend das Thema ‚Was wollen die Kommunisten?’ Er entwickelte das bekannte Programm der Kommunisten und folgerte, dass der Kapitalismus rücksichtslos in Deutschland ausgerottet und durch die Diktatur des Proletariats auf Grund des Rätesystems der wahre Sozialismus verwirklicht werden müsse. Der Schmach-Friede von Versailles, den das deutsche Volk nie zu erfüllen in der Lage sei, könne nur durch eine Weltrevolution beseitigt und dadurch zu einem Fetzen Papier werden. Redner empfahl ferner einen Zusammenschluss Deutschlands mit Sowjet-Russland als Gegenmacht gegen die kapitalistischen Entente-Mächte. Scharf ging er mit der jetzigen Regierung ins Gericht.

Stadtrat Groll [SPD, K.S.] sprach in der Diskussion und versuchte von seinem Standpunkt aus dem Referenten in verschiedenen Punkten zu widersprechen, auf die dann der Redner im Schlusswort antwortete.“ Bereits die nächste, für April 1920 geplante Veranstaltung wurde wieder verboten, hatte sich die KPD doch beispielsweise auch in Lindau tatkräftig im Generalstreik gegen den Kapp-Lüttwitz-Putsch im März dieses Jahres eingesetzt.

Doch gelangen der kleinen Ortsgruppe ab Juli 1920 vor jeweils rund 100 interessierten Lindauerinnen und Lindauern öffentliche Veranstaltungen mit den frisch gewählten beiden bayerischen KPD-Landtagsabgeordneten Otto Graf und Josef Eisenberger. Pikiert notierte Lindaus Tagblatt bei Demonstrationsteilnahme von Kommunisten wiederholt: „Im Demonstrationszug prangte auch die blutrote Fahne mit dem Sowjetstern.“ Frühe Mitglieder der Lindauer Ortsgruppe dieser revolutionären Arbeiterpartei mit ihren bis zu 30 Mitgliedern waren unter anderem die Eisenbahner Martin Peischer und Josef Eder, der Schneider Josef Sauerland sowie die beiden Metallarbeiter Max Dittrich und Josef Pfister, letzterer zusammen mit seiner Frau.

Nach Beginn des deutschen Faschismus wurde der Großteil der Lindauer Kommunistinnen und Kommunisten vor Ort als erste NS-Gegner verhaftet. Ein Teil von ihnen wurde im April 1933 zusammen mit Lindauer Sozialdemokraten in das KZ Dachau verschleppt.

Die beiden Lindauer Jungkommunisten Alois Huber und Georg Meyer überlebten den NS-Terror nicht. Huber starb 1944 im KZ-Außenlager Bohemia bei Nova Rohle, Meyer als Internationalist 1936 im bewaffneten Kampf gegen die spanischen Franco-Putschisten.

Ein Großteil der frühen Lindauer Kommunisten lehnte andererseits inzwischen die zunehmende Stalinisierung der KPD seit den 1930er-Jahren ab. Deshalb traten diese ab 1945 der wieder gegründeten Partei nicht mehr bei. Max Dittrich war inzwischen Mitglied der SPD und 1945 Gründungsvorsitzender der neuen Lindauer Metallgewerkschaft. Der Lehrer Robert Götzger wurde Rektor der Volksschule, heute die Grundschule auf der Insel. Die gelernte Sozialarbeiterin Anna Starke war in den 1950er-Jahren die Lindauer Ortsvorsitzende der Westdeutschen Frauen-Friedensbewegung unter Leitung der Bonner Professorin Klara Marie Faßbinder.