Im Baumarkt auf frischer Tat ertappt: Drei Männer wollen Bohrmaschinen stehlen

Drei Männer sind bei dem Versuch gescheitert, am Dienstagnachmittag in einem Baumarkt in der Bregenzer Straße in Lindau gleich drei Bohrmaschinen zu stehlen. Einer von ihnen trug eine auffällige Jacke.

Wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt, wurden sie dabei von Mitarbeitern beobachtet. Als sie ertappt wurden, warfen sie die drei Bohrmaschinen noch im Markt weg. Sie flüchteten mit einem VW Passat mit polnischer Zulassung.

So sehen die drei Männer aus

Die drei Täter werden wie folgt beschrieben: circa 30 Jahre alt, 185 cm groß, bekleidet mit dunklen Jacken. Auf einer Jacke war der Schriftzug „Illegal Society“ aufgedruckt.

Zeugen, die die Flucht der drei Täter beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lindau unter der Telefonnummer 08382 / 91 00, in Verbindung zu setzen.