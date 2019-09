Im Auktionshaus Zeller fällt wieder der Hammer

Bei über 360 Positionen Schmuck und Juwelen dürfte bei der 142. Internationalen Bodensee-Kunstauktion auch der verwöhnte Kenner fündig werden, schreibt der Veranstalter in einer Vorschau. Ein Smaragdring von circa sechs Karat, mit Brillanten entouriert, ist das erste Stück einer Schmucksammlung aus zwei Jahrhunderten und eines von zahlreichen Pretiosen aus allen Preisklassen. Bei der Asiatica finden sich Artefakte aus über 1000 Jahren ein. Buddhas in ihren verschiedenen Erscheinungsformen bis hin zu einer Uma-Mahesvaramuti-Stele aus dem Rajasthan des 13. Jahrhunderts.

Silber gibt es in seiner handwerklichen Vielfalt von Augsburg des 17. Jahrhunderts bis hin zu Tafelsilber, Tafelschmuck, Schalen, Vasen, Kannen, Platten, Champagnerkübeln und Leuchtern sowie eine seltene Samarodok-Tabatiere. Dieses Mal gibt es auch eine besondere Sammlung an Parfumflacons, die gleich per Konvolut von je 30 diversen Parfums angeboten werden – ohne Limit.

Bei Miniaturen fällt besonders Louis Favren (1879 - 1813 in Paris tätig) und eine Familiensammlung von Portraits der Familie Scheuchzer aus Bischofszell (Schweiz) auf.

Skulpturen (unter anderem eine gotische Madonna aus dem Bodenseeraum, Gemälde, Zeichnungen und Grafiken, modernes Mobiliar und Design, Uhren und vieles mehr kommt unter den Hammer.