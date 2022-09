Illegale Reisebewegungen am Bodensee

In den vergangenen Tagen hat die Bundespolizei vermehrt Schleusungen registriert. Die dabei aufgegriffenen Migranten stammten aus Somalia, Afghanistan und dem Irak. Das berichtet die Bundespolizei in einem Schreiben.

In der Nacht auf Montag, 26. September, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Lindau auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants einen 24-jährigen somalischen Staatsbürger und zwei Somalierinnen, im Alter von 14 und 16 Jahre. Der Mann legte zur Überprüfung ein deutsches Asyldokument vor. Die Gruppe behauptete, sich zufällig getroffen zu haben. Aufgrund des Schleusungsverdachtes übernahm die Bundespolizei die Personen und die Bearbeitung des Falls. Der bereits polizeibekannte Somalier, der bereits 2016 in Deutschland als Asylbewerber registriert worden war, kam später auf freien Fuß. Die Beamten übergaben die beiden Mädchen an das zuständige Jugendamt.

Bereits am Freitagabend, 23. September, hatten Lindauer Bundespolizisten am Bahnhof Lindau-Reutin eine vierköpfige ausweislose Familie aufgegriffen, die in einem Eurocity-Zug aus Zürich versucht hatte, unerlaubt nach Deutschland zu reisen. Die Beamten fanden lediglich Fotos von den Pässen der Afghanen auf dem mitgeführten Handy. Die Polizisten ermittelten, dass die Migranten von mindestens einem in Bayern lebenden Mann Unterstützung bei ihrer Reise aus Italien erhalten hatten. Gegen den noch unbekannten Organisator ermittelt die Bundespolizei nun wegen Einschleusens von Ausländern. Die Beamten wiesen die Familie später nach Österreich zurück.

Ebenso am Bahnhof Lindau-Reutin haben Lindauer Beamte am Donnerstagabend, 22. September, einen 25-jährigen pakistanischen Staatsangehörigen sowie drei mitreisende afghanische Männer, im Alter von 19 und 21 Jahren, in einer S-Bahn aus Bregenz festgestellt. Im Gegensatz zu dem Pakistaner, der neben seinem Pass auch einen italienischen Aufenthaltstitel vorweisen konnte, waren die drei jungen Afghanen gänzlich ausweislos. Da der 25-jährige Pakistaner als Organisator der Reise fungiert hatte, ermittelt die Bundespolizei nun gegen ihn wegen Einschleusens.

Bereits Donnerstagnacht, 22. September, hat eine Bundespolizeistreife ein irakisches Pärchen mit ihrem Kleinkind auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants dabei beobachtet, wie es in ein Auto mit deutscher Zulassung stieg und davonfuhr. Die Beamten kontrollierten kurz darauf den Wagen. Die drei irakischen Mitfahrer führten zwar gültige Reisepässe mit, verfügten jedoch nicht über die notwendigen Aufenthaltstitel und wurden daher nach Österreich zurückgeschoben. Der Fahrer, ein 33-jähriger Iraker, ist in Deutschland gemeldet und konnte sich entsprechend ausweisen.