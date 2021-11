Illegale Inhalte auf Smartphones sind auf dem Vormarsch

Egal ob der Besitz von Kinderpornografie oder die Verbreitung gewaltverherrlichender Inhalte – die Zahlen in diesem Bereich steigen rasant, heißt es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums (PP) Schwaben Süd/West. Besonders im Fokus der Präventionsarbeit der Polizei stehen Kinder und Jugendliche, die oft unreflektiert illegale Inhalte verbreiten.

Im Bereich des Besitzes oder der Verbreitung illegaler Inhalte auf Smartphones stellt das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West eine starke Zunahme der Delikte fest. Alleine die Steigerungsrate für den Besitz von Kinderpornografie beträgt 40 Prozent seit Anfang dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, so das PP Schwaben Süd/West. Seit 2018 stiegen die Fallzahlen sogar um mehr als 400 Prozent.

Eine detaillierte Auswertung der Statistik ergab demnach, dass in einem Großteil der Delikte Kinder und Jugendliche als tatverdächtig gelten. Oftmals resultiert der sorglose Umgang mit illegalen Inhalten wie Fotos oder Videos, gepaart mit der Unwissenheit um die Strafbarkeit der Dateien daraus, dass sich verbotene Inhalte schnell weiterverbreiten. Die Justiz leitet in jedem einzelnen Fall ein Strafverfahren ein.

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West appelliert in der Mitteilung an die Eltern, ihre Verantwortung bei der Medienerziehung der eigenen Kinder wahrzunehmen. Die Polizei unterstützt Eltern dabei durch Vorträge, beispielsweise an Schulen, oder direkte Beratung bei den Polizeidienststellen.