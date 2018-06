Ilka Zeller und Marcel Gapp sind Clubmeister

Ob am Berg, bei Slalomrennen oder bei Oldtimerrallys – die Scuderia Lindau blickt auf eine erfolgreiche Motorsportsaison 2015 zurück. Von den zahlreichen Fahrern, die für den Lindauer Automobilclub in der vergangenen Saison gestartet sind, sind acht Männer und eine Frau zur Clubmeisterschaft angetreten. Ungeschlagene Clubmeister seit drei Jahren in Folge sind Ilka Zeller und seit fünf Jahren Marcel Gapp.

„Gefahren sind noch viel mehr“, betonte Vorsitzender Ernst Laufer, bevor er den neun Fahrern, die zur diesjährigen Clubmeisterschaft der Scuderia Lindau angetreten sind, die Pokale überreichte. Clubmeisterin ist Ilka Zeller, die mit ihrem BMW 320 E21, Baujahr 1976, bei Oldtimerveranstaltungen fährt. In der vergangenen Motorsportsaison machte sie den elften Platz bei der Bergprüfung Bergen, den 16. Platz beim Bergslalom Zotzenbach und den 16. Platz beim Bergrennen GLP Zotzenbach.

Clubmeister wurde Marcel Gapp mit seinem BMW M3. In der Gruppe H fährt er bei Bergrennen und Slalomveranstaltungen und erreichte jeweils Platz eins beim Bergrennen Glasbach, beim Slalom Rosenheim sowie beim Slalom Mengen. Auf Platz zwei fuhr er beim Slalom Waldkraiburg und den dritten Platz machte er beim Slalom Uhingen.

Ebenfalls in der Gruppe H, jedoch bei Bergrennen und Bergslaloms und in einem BMW 2002 startete Vize-Clubmeister Karl-Heinz Schlachter. Er erlangte beim Bergrennen Glasbach den zweiten Platz, beim Bergrennen Osnabrück sowie beim Bergrennen Oberhallau jeweils den fünften Platz und beim Bergrennen Unterfranken den sechsten Platz. Auf Platz drei der Clubmeisterschaft fuhr sich Richard Rein mit seinem Ford Capri 2600 RS und seinem Ford Capri III, indem er den ersten, vierten, sechsten und siebten Platz bei Bergslaloms und Bergrennen erreichte. Auf Platz vier ist Norbert Gapp, der mit seinem BMW M3 in der Gruppe H bei verschiedenen Slalomveranstaltungen startete und hier ein Mal den ersten, ein Mal den zweiten und zwei Mal den fünften Platz machte.

Den fünften Platz erreichte Manfred Biesinger. Mit seinem MB 220 S Cabrio, Baujahr 1957, machte er bei Oldtimerrallyes zweimal den zweiten und einmal den vierten Platz. Und mit seinem Dodge Viper beim Bergslalom den ersten Platz.

Florian Arlt landete mit seinem BMW 318 i und seinem VW Lupo auf Rang sechs der Clubmeisterschaft. Bei Slalom und Bergrennen erreichte er einmal Platz eins, zweimal Platz sechs und ein Mal Platz sieben.

Mit seinem Opel Kadett, Baujahr 1979, fuhr sich schließlich Jürgen Hornung durch seinen ersten Platz beim Bergslalom Eichenberg am Pfänder auf Platz sieben der Clubmeisterschaft. Und auf Platz acht landete schließlich Lothar Loos, der mit seinem Seat Ibiza 16V bei Slalomveranstaltungen den dritten und sechsten Platz erreicht hatte. (isa)