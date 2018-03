Ikea am Bodensee: Konzern schreibt Brief an Bevölkerung

Der Möbelkonzern Ikea will sich in Lustenau nahe Bregenz niederlassen. Doch die Pläne stoßen auch auf Widerstand. Deshalb hat das Unternehmen jetzt einen Brief an die Bevölkerung geschrieben.

„Wir haben uns in den vergangenen Monaten oft gewundert über all das, was über Ikea in Vorarlberg geredet wird“, heißt es in dem Brief, den der schwedische Möbelkonzern am 1. März veröffentlicht hat. Damit schaltet sich das Unternehmen erstmals direkt in die öffentliche um das Für und Wieder eines Ikea-Möbelhauses am Bodensee ein. Bislang habe man das laut Ikea bewusst vermieden, auch weil noch viele Behördenverfahren in der Sache gelaufen seien.

„Wir sehen aktuell, dass es offenbar Missverständnisse gibt – obwohl die Ikea-Pläne ja in Gemeinderatssitzungen vorgestellt wurden und Ikea für Fragen zur Verfügung stand und steht, selbstverständlich auch der Bürgerinitiative lebenswerteslustenau.at. Von letzterer wurden wir allerdings bis heute nicht kontaktiert und um Informationen gebeten. Daher haben wir uns entschieden, aktiv Stellung zu nehmen“, heißt es nun.

Nur zwei Prozent mehr Verkehr?

In dem Brief erklärt der Konzern dann auf zwei Seiten, warum man sich für einen Standort in Lustenau entscheiden wolle. Lustenau sei bestens erreichbar, heißt es zum Beispiel. Und dann nimmt sich Ikea vor allem der Frage des Verkehrs an. Gegner des Projekts fürchten einen „Verkehrskollaps“ durch die Ansiedlung des Markts. Dazu schreibt Ikea: „Es ist nicht in unserem Interesse, wenn unsere Kundinnen nicht gut zu Ikea hin- und von Ikea wegkommen.“

Eine verkehrstechnische Voruntersuchung habe demnach ergeben, dass sich das Verkehrsaufkommen in Lustenau durch Ikea um lediglich zwei Prozent erhöhen dürfte. Außerdem sagt das Unternehmen, dass zumindest indirekt wohl auch zusätzlicher Verkehr verhindert würde, allerdings nicht direkt in Lustenau: „Einer der wichtigsten Gründe, warum es Ikea nach Vorarlberg zieht, sind die Kundinnen: Viele wollen nicht nach Ulm oder Innsbruck fahren, auch nicht nach St. Gallen.“

Volksabstimmung kommt

Unabhängig von dem Brief dürfte demnächst per Volksentscheid entschieden werden, ob Lustenau einen Ikea bekommt. Der Termin soll noch in diesem Sommer sein, Lustenauer sollen dann über diese Frage abstimmen: „Soll die Marktgemeinde Lustenau Ikea - durch entsprechende Flächenwidmung - trotz zu erwartendem Mehrverkehr ansiedeln?“

Befürworter wollen Ikea übrigens nicht nur wegen der Einkaufsmöglichkeit, sondern auch wegen der Arbeitsplätze ansiedeln - und fürchten, dass der Konzern sonst ins benachbarte Süddeutschland abwandern könnte.

In der Region rund um den Bodensee gibt es derzeit nur in St. Gallen einen IKEA-Markt, der wegen des Franken-Kurses und der schwierigen Anfahrt für deutsche Kunden wenig attraktiv ist. In Ravensburg und nahe Bregenez gibt es allerdings Abholstationen, in denen Produkte bestellt werden können. Der nächste vollwertige Markt in Deutschland liegt bei Ulm.