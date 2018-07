IHK warnt: Jeder dritte Ausbildungbetrieb findet keinen Azubi

Fachkräftemangel ist der Risikofaktor Nummer 1 für die heimische Wirtschaft. Etwa jeder dritte Ausbildungsbetrieb bekomme keine oder keine geeigneten Bewerber für seine Ausbildungsplätze. Die Hälfte der Unternehmen könne offene Stellen nicht mehr besetzen. Dass dies einige Gefahren berge, darauf weist die IHK in einer Pressemitteilung hin.

Im Landkreis Lindau haben die IHK-Betriebe demnach bisher 204 Ausbildungsverträge geschlossen. Das sind ungefähr so viele wie im Vorjahr. Unternehmen freuen sich darüber, dass mehr Jugendliche einen technischen Beruf erlernen wollen. Vor allem im Bereich der Hotellerie und Gastronomie suchen Betriebe händeringend nach Azubis.

IHK-Präsident Andreas Kopton warnt vor den Folgen: „Diese Entwicklung ist alarmierend und könnte der limitierende Faktor für wirtschaftliches Wachstum in Schwaben sein. Deshalb muss die Fachkräftesicherung oberste Priorität haben, unabhängig von konjunkturellen Bewegungen auf dem Arbeitsmarkt. Jetzt gilt es, alle vorhandenen Potentiale bestmöglich zu heben.“ Derzeit haben laut IHK auch junge Menschen mit schwächeren schulischen Leistungen Chancen auf einen Ausbildungsplatz. Wer noch keinen Ausbildungsplatz hat, sollte sich jetzt bewerben, rät Kopton: „Denn noch nie waren die Chancen für junge Menschen so gut wie heute. Mit einer Ausbildung macht man alles richtig und eröffnet sich exzellente Karrierechancen.“ Die IHK Schwaben will mit dem Aktionsprogramm „Lehre macht Karriere“ gezielt Schüler, Abiturienten und Studienabbrecher ansprechen und setzt verstärkt auf Partnerschaften zwischen Unternehmen und Schulen, um Schüler frühzeitig bei der Berufsorientierung anzusprechen. Zudem wolle man leistungsschwächere Jugendliche ohne Ausbildung sowie Flüchtlinge und Migranten für eine Ausbildung gewinnen.