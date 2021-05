IHK startet Initiative „Ausbildung macht Elternstolz“

Wie geht es weiter nach der Schule? Wie gelingt der Einstieg in den Job? Ausbildung oder doch ein Studium? Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben möchte jungen Menschen und ihren Eltern mit einem neuen Programm Orientierung bieten. Das geht aus einer Mitteilung hervor.

Eltern komme demnach gerade in der Corona-Krise, in der Informationskanäle oder Möglichkeiten wie Praktika oft eingeschränkt sind, eine wichtige Rolle zu. Genau hier setze die Kampagne „Ausbildung macht Elternstolz“ an, an der auch die IHK Schwaben beteiligt ist. Eltern erhalten dabei vom Elternstolz-Coach Kristina in Videos oder Podcasts Informationen zur Unterstützung ihres Nachwuchses.

Angesprochen werden insbesondere Eltern, die bislang wenig Berührungspunkte mit der Beruflichen Bildung hatten und eine duale Ausbildung als berufliche Option für die Zukunft ihres Kindes nicht bewusst wahrgenommen haben. Die Chancen, einen Ausbildungsplatz im Wunschberuf zu finden, seien auch in diesem Jahr trotz Corona-Krise hervorragend, sagt IHK-Ausbildungsexperte Dr. Christian Fischer. Rund 1500 offene Stellen hätten die Betriebe allein im April für die IHK-Lehrstellenbörse gemeldet – das seien deutlich mehr als im vergangenen Jahr.

Im Mittelpunkt der Kampagne steht eine Video-Serie mit Elternstolz-Coach Kristina. Sie gibt Tipps, wie Eltern aktive Coaches für ihre Kinder werden. Neu gestartet ist „Ausbildung macht Elternstolz – der Podcast für Eltern“. In monatlichen Folgen bespricht der Elternstolz-Coach mit jeweils einem Studiogast Aspekte und aktuelle Themen zur Berufsorientierung.

Videos und Podcasts können über die Website elternstolz.de abgerufen oder auf Spotify und Apple Podcasts gefunden werden. Über die sozialen Medien Facebook und YouTube werden die Eltern zum Austausch animiert.

Die Kampagne „Ausbildung macht Elternstolz“ ist eine Kooperation des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie mit den Industrie- und Handelskammern in Bayern (BIHK) sowie der Arbeitsgemeinschaft der bayerischen Handwerkskammern.