IHK sieht Firmen zunehmend unter Druck

Die Energiekrise bringt die bayerisch-schwäbische Wirtschaft in eine bedrohliche Lage, schreibt die Industrie- und Handelskammer Schwaben. Die regionalen Wirtschaftsvertreter befürchten, dass die wirtschaftlichen Folgen der Krise in Politik und Öffentlichkeit fahrlässig unterschätzt werden.

Die deutsche Wirtschaft durchleide die schlimmste Energiekrise seit Jahrzehnten. Dramatisch sei insbesondere, dass die extremen Preissteigerungen die Wirtschaft in ihrer gesamten Breite treffen. Laut einer Umfrage der IHK Schwaben sieht jedes vierte Unternehmen das eigene Geschäftsmodell aufgrund von Produktionseinschränkungen und -ausfällen in Gefahr.

„Wir fordern unsere politisch Verantwortlichen auf, den Ernst der Lage zu erkennen. Es geht nicht nur um den Anstieg von Betriebskosten in einzelnen Unternehmen, sondern um den Kollaps eines ganzen Systems“, betont IHK-Regionalvorsitzender Thomas Holderried.

„Die Politik muss dringend Wege finden, um die Energieversorgung zu sichern und die Energiekostenbelastung für Unternehmen zu reduzieren,“ fordert IHK-Regionalgeschäftsführer Markus Anselment. Die IHK-Organisation empfiehlt dazu: „Wir müssen jetzt alle verfügbaren Energieträger in Deutschland nutzen, um die Strompreise zu dämpfen, die Stromerzeugung aus Gaskraftwerken zu verringern und die Systemstabilität in Deutschland zu sichern“, so Anselment. Die IHK spricht sich dafür aus, sämtliche verfügbaren Kohle- und Ölkraftwerke in den Markt zurückzuholen und die sich am Netz befindlichen Kernkraftwerke für die Dauer der Krise weiter zu nutzen.