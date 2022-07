IHK fordert schnelle Hilfe beim Brennstoffwechsel

„Die Lage ist sehr ernst und die Unsicherheit, wie es mit den russischen Gaslieferungen weitergeht, belastet die Wirtschaft“, schreibt Andreas Kopton, Präsident der IHK Schwaben, in einer Pressemitteilung. Mit den Wartungsarbeiten an der Gaspipeline Nord Stream 1 stehe die Versorgungssicherheit im kommenden Herbst und Winter mehr denn je in Frage. Von einer Gasmangellage wäre besondere die bayerisch-schwäbische Industrie betroffen, die schon jetzt unter dem hohen Preisdruck leidet, so Kopton. Aufgrund der engen Verflechtungen in den Lieferketten wären die Auswirkungen aber auch in anderen Wirtschaftsbereichen deutlich spürbar. Kopton: „Jetzt kommt es darauf an Energie zu sparen und gut vorbereitet in den Herbst zu gehen.“

„Die Lage ist ernst, in der Wirtschaft spürt man die Verunsicherung sowohl in Bezug auf die Preisentwicklungen als auch in puncto Versorgungssicherheit“, heißt es in der Mitteilung. Weiterhin müssten die Unternehmen mit starken Verzögerungen in der Lieferkette sowie immensen Mehrkosten bei Rohstoffen, Materialien und Vorprodukten zurechtkommen.

Seit Beginn der Woche befindet sich die Nordsee-Pipeline Nord Stream 1 in der turnusmäßigen Wartung und die Gaslieferungen wurden eingestellt. Fraglich sei, ob der Betrieb nach den angesetzten Wartungstagen wieder aufgenommen wird. Sollte der Ernstfall eintreten, sei eine Gasmangellage in Deutschland nur noch schwer abwendbar und insbesondere die Industrie müsse sich auf eine Gasreduktion einstellen. Wie die Maßnahmen in der dritten Stufe des Notfallplan aber genau aussehen werden, sei nicht klar. „Die betroffenen Unternehmen benötigen aber schon jetzt Planungssicherheit, auf welche Szenarien und Vorgehensweisen sie sich im Notfall einstellen müssen. Nur so kann sich die Wirtschaft vorbereiten und ihren unternehmerischen Handlungsspielraum nutzen“, fordert Kopton. Zu diesem Handlungsspielraum zählt auch die Beschleunigung der Genehmigungsverfahren, um beispielsweise einen Brennstoffwechsel im Unternehmen zeitnah umsetzen zu können.

Zu der Vorbereitung auf den Ernstfall zählt auch das Einsparen von Energie. In weiten Teilen der Wirtschaft würden die steigenden Preise bereits ankommen, und Unternehmen würden sich bemühen, Einsparpotenziale zu heben. Aber auch private Verbraucher oder die öffentliche Hand stünden in der Pflicht. „Auch die privaten Haushalte stehen in der Pflicht, denn eine warme Wohnung ist wenig wert, wenn der Arbeitsplatz weg ist und die Rechnungen unbezahlt bleiben“, sagt Kopton. „Jetzt Energie zu sparen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und Herausforderung, zu der jeder seinen Beitrag leisten muss“.