IHK fordert Reaktivierung von fünf Bahnhaltepunkten im Landkreis Lindau

Die IHK-Regionalversammlung Lindau-Bodensee fordert in einem einstimmigen Beschluss von Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr, Konzernvertretung der Deutschen Bahn in Bayern und Bayerischen Eisenbahngesellschaft ein Festhalten an der Reaktivierung von fünf Bahnhaltepunkten im Landkreis Lindau.

Laut Pressemitteilung hatte der Freistaat Bayern im Frühjahr 2015 beschlossen, fünf ehgemalige Haltepunkte auf der 23 Kilometer langen Bahnstrecke zwischen Hergatz und Lindau wieder in Betrieb zu setzen. Die Investition in Höhe von 14 Millionen Euro sollte bis 2023 erfolgt sein.

Nach Abschluss der Vorplanung sollen nun vier Haltepunkte aus dem für die Reaktivierung von Bahnhaltepunkten aufgelegten Förderprogramm herausgelöst werden. „Das ist für die regionale Wirtschaft im Landkreis Lindau nicht akzeptabel. Die IHK-Regionalversammlung Lindau-Bodensee fordert in einem einstimmigen Beschluss den Freistaat Bayern auf, die Zusagen aus dem Förderprogramm „Stationsoffensive Bayern“ einzuhalten und die Haltepunkte ab 2025 wieder in Betrieb zu nehmen und deren Finanzierung sicherzustellen“, fasst IHK-Regionalgeschäftsführer Markus Anselment das Votum des regionalen Unternehmerparlaments zusammen.