IHK dankt ehrenamtlichen Prüfern

31 Prüfer aus Lindau und dem Westallgäu hat die Industrie- und Handelskammer Schwaben (IHK) für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement in der Ausbildung aus Industrie, Handel und Dienstleistung geehrt. Viele von ihnen tun dies schon seit mindestens zehn oder 20 Jahren, einige bereits seit 30 oder gar 40 Jahren. Ihnen dankten Vizepräsident der IHK Schwaben und Vorsitzender der Regionalversammlung Lindau, Thomas Holderried sowie der stellvertretenden Hauptgeschäftsführer der IHK, Schwaben Markus Anselment mit lobenden Worten, Ehrennadeln in Silber, Gold und Diamant aber auch mit einem festlichen Abendessen im Hotel am Waldsee in Lindenberg.

„Das Thema Prüfung ist nicht nur ein besonderes Thema der IHK sondern auch ein besonderes Thema für die Region“, sagte Markus Anselment und betonte, an die 31 ehrenamtlichen Prüfer aus Lindau und dem Westallgäu gerichtet, dass ihr Engagement darüber hinaus auch ein „Beitrag für die Gesellschaft“ sei.

17 400 Prüfungen abgenommen

Die Prüfungen seien das „Kerngeschäft“ jeder Handelskammer. Allein in Schwaben betreue die IHK aktuell 23 000 Ausbildungsverhältnisse. Im vergangenen Jahr seien 17 400 Prüfungen abgenommen worden. Hinzu seien 6500 Prüfungen im Weiterbildungsbereich gekommen. „Das zu bewältigen organisieren wir. Aber die Durchführung ist die Aufgabe von Ihnen. Das können wir gar nicht leisten“, verdeutlichte der Regionalgeschäftsführer der IHK Lindau.

„IHK-Prüfungen stehen und fallen mit dem Engagement unserer zahlreichen ehrenamtlichen Prüfer“, schloss sich Thomas Holderried den Worten von Markus Anselment an. In seiner Laudatio hob er zwar das ehrenamtliche Engagement als Beitrag für die Gesellschaft im Allgemeinen hervor, sah jedoch zugleich einen Nutzen für die Engagierten als auch für die Unternehmen, in denen die Prüfer arbeiten. „Und das ist auch gut so. Denn ein Ehrenamt auszuüben bedeutet immer etwas Sinnvolles zu tun.“ Neben dem Gefühl, gebraucht zu werden, brächte es auch Anerkennung und Wertschätzung. Eben eine solche, wie die IHK sie den Prüfern an diesem Abend zu teil werden ließe. Wie Holderried ebenfalls hervorhob, tragen die Prüfer für die weltweit geschätzte deutsche Qualität bei. In diesem Zusammenhang sind sie zudem ein wichtiger Bestandteil der Fachkräftesicherung. Schließlich seien Prüfungen ein wichtiges Instrument der Aus- und Fortbildung. „Die Prüfungen der IHK werden zum Gradmesser sowohl für die Absolventen als auch für die Ausbilder und Betriebe.“ Die Prüfer seien dabei die „wichtigsten Protagonisten. Sie setzen Standards. Sie sichern die Qualität.“ Ohne dieses ehrenamtliche System würde auch das Ausbildungssystem der IHK nicht weiter bestehen.

Lob und Worte, in denen sich Sonja Rochelt wiederfindet. Die Personal- und Ausbildungsleiterin bei der Firma RAWE Elektronik in Weiler prüft seit elf Jahren für die IHK die Industriekaufleute in den schriftlichen wie auch in den mündlichen Prüfungen. Ein Arbeitsaufwand, den sie gerne auf sich nimmt. Denn, so sagt sie, „wenn ich Prüferin bin, bin ich automatisch eine bessere Ausbilderin.“ Vor allem deshalb, weil sie sich durch ihre Prüfungstätigkeit besser mit den Themen auseinandergesetzt habe. Und: „Es macht auch Freude, die jungen Menschen auf dem wichtigen Schritt der Ausbildung zu begleiten.“

Auch Dietmar Hirlemann aus Weißensberg, der seit 13 Jahren Industriekaufleute prüft, mag sein Ehrenamt. „Ich finde diese Arbeit interessant und abwechslungsreich. Und man bleibt im Stoffthema drin.