Identitätsprüfung ohne Behördengang

Region (lz) - Normalerweise ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass man sich persönlich bei der Agentur für Arbeit arbeitslos melden muss, um einen Anspruch auf Arbeitslosengeld geltend zu machen. In der Zeit der Coronavirus-Pandemie kann dies ausnahmsweise auch telefonisch oder online geschehen. Die Identitätsprüfung muss aber in jedem Fall nachgeholt werden, wir die Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen mitteilt.

Da nach wie vor persönliche Vorsprache so gering wie möglich gehalten werden sollen, bietet die Agentur für Arbeit, befristet bis zum 30. September, das sogenannte „Selfie-Ident-Verfahren“ an. Damit kann die Identifikation über Smartphone oder Tablet erfolgen. Alle, für die dieses Verfahren möglich ist, bekommen in den nächsten Tagen ein entsprechendes Schreiben, in dem das Verfahren angeboten und erklärt wird. Betroffene müssen also erst aktiv werden, wenn sie angeschrieben werden. Die Nutzung des Selfie-Ident-Verfahrens ist freiwillig. Sollten sich betroffene Kunden dagegen entscheiden, erhalten sie zu einem späteren Zeitpunkt einen Brief, um sich auf herkömmlichem Weg persönlich in ihrer Agentur für Arbeit zu identifizieren. Für die Online-Identifizierung brauchen Kunden ein App-fähiges Gerät mit Kamera, eine stabile Internetverbindung und ein gültiges Ausweisdokument mit holographischem Merkmal.