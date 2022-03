Ideenvielfalt für ländliche Entwicklung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Arbeitsgruppen-Sitzungen der LAG Regionalentwicklung Westallgäu-Bayerischer Bodensee e.V. eröffneten den Teilnehmern die aktive Mitarbeit bei der Festlegung der Entwicklungs- (EZ) und Handlungsziele (HZ) in den vier Bereichen Landwirtschaft, Tourismus, Daseinsvorsorge und Wirtschaft. Eingeladen hatte die LAG sowohl alle Mitglieder ihres Vereins als auch Bürger des LAG-Gebietes, Landkreis Lindau und Markt Oberstaufen, die zahlreich der Einladung folgten.

Intensiv diskutiert wurden Themen wie Nutzung, Schaffung und Ausbau einer klimaneutralen Energieversorgung, barrierefreier Ausbau des ÖPNV inklusive alternativer Mobilitätsangebote, Stärkung einer dezentralen Versorgung in allen Bereichen sowie Aufbau eines nachhaltigen, qualitativen und umweltverträglichen Tourismus. Diese und andere Themen prägen künftig die lokale Entwicklungsstrategie (LES) der LAG, mit der sie sich beim EU-Programm LEADER bewirbt, um auch weiterhin Projekte im ländlichen Raum mit Fördergeldern in Höhe von 30-70 Prozent in der Region zu ermöglichen.

Die in den AG erarbeiteten EZ und HZ sowie messbare Indikatoren dienen dabei als Grundlage, Projekte in der Region anhand der vier Bereiche umzusetzen.

Zahlreich eingegangene Projektideen zu den vier EZ konnten im Rahmen der Arbeitsgruppen betrachtet, kommentiert und diskutiert werden. Das Interesse der Bevölkerung, ihre Region vielfältig zu gestalten, wurde einmal mehr durch die Diversität der Projekte bestätigt. Die Geschäftsstelle nimmt im Nachgang Kontakt zu den potenziellen Ansprechpartnern der Projektideen auf, um die Projekte hinsichtlich ihrer Förderfähigkeit zu prüfen.

Als vorerst letzter Baustein zur Erstellung der Lokalen Entwicklungsstrategie und damit Bewerbung beim EU-geförderten Programm LEADER findet am 22. März der Zukunftsworkshop statt, im Rahmen dessen sich die Mitglieder des Entscheidungsgremiums, der Geschäftsstelle und die kommunalen Vertreter des LAG-Gebietes unter anderem. über die strategische Ausrichtung des Vereins, die Größe des EG sowie Projektkriterien beraten.

Sollten Sie eine Projektidee zu den genannten Entwicklungszielen haben, kontaktieren Sie die Geschäftsstelle der LAG unter info@wbf-mbh.de oder 08382 / 270550.

Informationen zur Einreichung von Projekten finden Sie auf der Homepage der LAG www.wbf-mbh.de.