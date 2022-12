Ich will Feuerwehrmann werden

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 1. Dezember ist „Siegel-Day“. An diesem Tag veranstalten traditionell Schulen, die das Berufswahl-Siegel erhalten haben, eine Aktion, um auf ihre Arbeit zur beruflichen Orientierung der Schüler und Schülerinnen aufmerksam zu machen.

Bei der Maria-Ward-Realschule besuchten die Fünftklässler die Lindauer Hauptfeuerwache, wo sie in den Alltag von Feuerwehrleuten hineinschnupperten.

Wir erfuhren, wie die Feuerwehrmänner und -frauen für den Ernstfall trainieren, durften einzelne Trainingsstationen begutachten und staunten, wie viele verschiedene Fahrzeuge zum Fuhrpark gehören. Unsere Schülerinnen und Schüler zeigten großes Interesse an diesem Beruf und die Feuerwehrleute durften sehr viele Fragen beantworten. Besonders beeindruckt waren die Kinder von den vielfältigen Aufgabenfeldern und sie hörten gebannt zu, als die Feuerwehrmänner von vergangenen Einsätzen berichteten. Wir danken den beiden Feuerwehrmännern für die spannende Führung in der Hauptwache! Danke, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben!

Zurück in der Schule erfolgte die Nachbereitung zu diesem Thema mit einem alten Bekannten aus der Kinderzeit der Lehrer – Grisu, dem kleinen Drachen. Grisu möchte auf jeden Fall Feuerwehrmann werden, obwohl er als Feuer speiender Drache dafür denkbar ungeeignet scheint. Aber er macht sich auf den Weg seinen Beruf zu bekommen und erlebt dabei das ein oder andere Abenteuer. Ist Feuerwehrmann heute immer noch ein Traumberuf? Was muss man da eigentlich machen? Wie wird man Feuerwehrmann oder -frau? Viele dieser Fragen wurden für die Fünftklässler geklärt und so spielerisch der erste Grundstein für die eigene berufliche Orientierung gelegt. Die Kinder werden über die nächsten Jahrgangsstufen hinweg immer wieder die Möglichkeit haben, sich in Form von Exkursionen zu Firmen und Institutionen über verschiedene Berufe zu informieren. So fällt es gegen Ende der Realschule vielleicht auch leichter, sich für eine konkrete Richtung zu entscheiden. Der Anfang ist gemacht – und vielleicht ist ja auch eine zukünftige Feuerwehrfrau beziehungsweise ein zukünftiger Feuerwehrmann dabei gewesen.