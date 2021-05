„Ich bin ein Menschenfänger – und habe Angst aufzufliegen“ - Was Dr. Dogs diesen Menschen rät

Dr. Christian Peter Dogs ist Psychiater und ärztlicher Psychotherapeut, war 30 Jahre Chefarzt verschiedener psychosomatischer Fachkliniken (unter anderem der Panorama Fachklinik in Scheidegg), Coach für Unternehmer und Manager der ersten Führungsebene. Das Buch „Gefühle sind keine Krankheit: Warum wir sie brauchen und wie sie uns zufrieden machen“, das er zusammen mit der Stern-Redakteurin Nina Poelchau geschrieben hat, wurde zum Spiegelbestseller. Dogs betreibt in Lindau eine eigene Praxis. Ab sofort hat er auch in der LZ einen festen Platz. Alle Artikel seiner Kolumne finden Sie unter www.schwaebische.de/dogs