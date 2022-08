IBK setzt sich klimafreundliche Mobilität zum Ziel

Bei der Gründung der Internationalen Bodensee-Konferenz (IBK) im Januar 1972 hatten wohl nur Wenige daran gedacht, dass an ihrem 50. Geburtstag, der jetzt auch in Lindau mit einem Staatsempfang begangen wurde, vor allem ein Thema die gesellschaftliche Diskussion bestimmen würde: Die Bedrohungen durch den Klimawandel.

Bisher galten die Bemühungen der IBK vor allem der Zukunft der Bodenseeregion als attraktiver Lebens-, Natur-, Kultur und Wirtschaftsraum. „Das passt hervorragend zu den grenzüberschreitenden Bemühungen für einen emissionsfreien Verkehr“, heißt es in einer Pressemitteilung. So war das Motto, das auch im Zentrum des in die Organisation eingebundenen Netzwerks „h2connect.eco“ steht, schnell gefunden: „Klimafreundliche Mobilität Bodensee“.

Für den Organisationsbeauftragten der bayerischen Staatskanzlei, Ministerialrat Stefan Schumann, sei es sehr hilfreich gewesen, mit Professor Werner Tillmetz nicht nur einen Fachmann für den Impulsvortrag vor Ort zu wissen, sondern mit ihm auch jemanden, der die nötigen Kontakte zu den Teilnehmern der anschließenden Podiumsdiskussion hat und diese auch dafür gewinnen konnte. In seinem Vortrag zeigte er laut Mitteilung an vielen Beispielen, wie knapp die Zeit zum Handeln und wie dringend sein Aufruf, schnellstmöglich Veränderungen herbeizuführen, gemeint ist. Die nunmehr 50-jährige IBK forderte er gleichzeitig dazu auf, sich „Fit for 55!“ zu machen. Dahinter stecken zwei Aspekte: Das Ziel der EU, die CO2-Emissionen bis 2030 um 55 Prozent zu senken und eine Zielvorgabe für die IBK zum 55. Geburtstag im Jahr 2027.

Auch Moderatorin Sabine Lorenz hat laut Pressemitteilung gekonnt und bestens vorbereitet dafür gesorgt, dass sich Professor Peter Wasserscheid (H2Bayern), Frank Obrist (OBRIST DE), Simone Keppler (Vorarlberger Kraftwerke) und Patrick Huber (H2 Energy Schweiz) mit ihren vielfältigen und teilweise kritischen Fragen auseinander setzen mussten.

Melanie Huml, die als Bayerische Staatsministerin für Europaangelegenheiten und regionale Beziehungen ebenfalls an der Diskussion teilnahm und letztlich auch zu diesem Staatsempfang eingeladen hatte, war im Foyer der Inselhalle noch lange damit beschäftigt, auf Fragen der rund 150 Eingeladenen – darunter mehr als einem Dutzend Lindauer Stadträte – zu antworten. Mehrmals wies sie dabei auf die Bayerische Wasserstoffstrategie hin, die unter anderem rund 450 Millionen Euro für den Ausbau von Wasserstofftankstellen vorsieht. Auf eine solche Tankstelle wartet gerade Lindau schließlich schon seit dem Herbst 2019.