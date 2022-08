i+R kauft Fläche von Hymer in Bad Waldsee

Der Wohnmobil-Spezialist Hymer trennt sich in der Biberacher Straße in Bad Waldsee von einem Teil seines Firmengeländes, auf dem sich derzeit Werkshallen befinden. Käufer der 49 Hektar großen Entwicklungsfläche ist die i+R Wohnbau Lindau, die in enger Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Stadt ein Wohnquartier entwickeln will. Über den Kaufpreis wurde laut Mitteilung Stillschweigen vereinbart.

Die Neustrukturierung der Produktionsprozesse am Standort in Bad Waldsee nennt Hymer als Grund für den Verkauf der Liegenschaft in der Biberacher Straße. Auf dem 49 162 Quadratmeter großen Grundstück befinden sich Hallen für Produktion, Werkstatt und Lager, die Hymer noch bis Januar 2026 nutzen wird. Der Kaufvertrag wurde am 11. Mai 2022 beurkundet.

„Hymer ist historisch mit der Region um Bad Waldsee verwachsen. Deshalb ist der Werksumzug und die damit einhergehende Standortentwicklung nicht nur für uns ein wichtiger Schritt in die Zukunft, sondern er soll ebenso der Region zugutekommen, in dem durch die Veränderung Wohnraum geschaffen wird“, so Christian Bauer, Vorsitzender der Geschäftsführung von Hymer.

Der Gemeinderat der Stadt Bad Waldsee wurde in der Sitzung vom 25. Juli von den Verantwortlichen der Stadt und der i+R Wohnbau über die Pläne informiert. Die Stadt Bad Waldsee begrüße die Veränderung der gewerblichen Flächen in Wohnbaunutzung sehr, da stadtnah dringend benötigter Wohnraum entwickelt und angeboten werden kann.

In enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung soll i+R in den nächsten Jahren ein Quartier entwickeln. „Durch die fußläufige Anbindung der Liegenschaft an die historische Altstadt und den Stadtsee soll eine Wohnnutzung im Fokus stehen“, informiert der Geschäftsführer der i+R Wohnbau Lindau, Karlheinz Bayer, über die ersten Gespräche mit den Verantwortlichen der Stadt. „Ob zusätzliche Nutzungen, wie beispielsweise eine KiTa oder kleinteilige Büro- und Geschäftsflächen, das Quartier sinnvoll ergänzen, ergibt sich aus der Erarbeitung der Rahmenbedingungen für den Wettbewerb und dem Input aus dem Beteiligungsverfahren“, so Bayer.

Vor dem städtebaulichen Wettbewerb wird die Öffentlichkeit am Entwicklungsprozess beteiligt. Bei einer Quartiersentwicklung dieser Größenordnung – knapp sieben Fußballfelder – sei die Einbindung der Bürger wichtig. Das Konzept für die Beteiligung sei derzeit in Ausarbeitung.