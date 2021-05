I-Pad aus Baucontainer in der Friedrichshafener Straße gestohlen

Ein Mitarbeiter einer Baufirma hat am Mittwoch der Polizei Lindau mitgeteilt, dass aus einem Baucontainer in der Friedrichshafener Straße in Lindau ein Apple I-Pad-Air im Wert von 300 Euro entwendet wurde. Das I-Pad wurde vermutlich im Zeitraum von Dienstagmorgen bis Dienstagabend zwischen 8.30 und 17 Uhr gestohlen wurde. Der Baucontainer war zum Tatzeitpunkt nicht verschlossen. Da das I-Pad über die Baufirma gekoppelt ist, wurde es bereits komplett gesperrt, sodass es für den Täter nahezu wertlos ist. Das teilt die Polizei in ihrem Bericht mit.