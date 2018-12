Hundert Lindauer engagieren sich bei der ersten Projektwerft

Der Schwarm ist meist klüger als der Einzelne. Die Lindauer „Projektwerft“ macht sich das zunutze: Viele verschiedene Menschen geben Ideen für verschiedene Projekte, und dadurch ergeben sich oft ganz neue Ansätze. Die Auftaktveranstaltung am Dienstagabend in der Inselhalle war ein voller Erfolg.

„Ich bin mit viel Skepsis hierher gekommen und bin jetzt begeistert“, sagt Andreas von Hollen gegen 21.30 Uhr. Zuvor hatten er und rund hundert weitere vier Stunden lang über Projekte diskutiert, die alle die Stadt Lindau und deren Bürger betreffen. Und die kaum unterschiedlicher hätten sein können.

Sieben große Tische standen dafür in der Inselhalle bereit, auf jedem lagen große Plakate und bunte Klebezettel. In der ersten Runde ging es darum, kreativ zu sein. Jede Idee zählte, falsche oder nicht umsetzbare Konzepte gab es nicht.

„Lindauer Firmen könnten ihre Dienste zum Materialpreis anbieten und dafür ein Schild bekommen, auf dem sie als Sponsor genannt sind“, sagte Christiane Person, schrieb ihren Vorschlag auf einen gelben Klebezettel und heftete diesen auf das Plakat am Tisch „Hoyerbergschlössle“. Sabine Gasch und Frank Eggers hatten das Projekt mitgebracht. Sie hoffen, dass sie eine Lösung finden, wie das Gebäude im Besitz der Stadt bleiben kann. „Wir hoffen, neue Leute zu finden, die gute Ideen geben können“, sagte Gasch, als sie ihr Projekt zu Beginn der Veranstaltung vorstellte. Davon gab es jede Menge. Marc Hübler beispielsweise könnte sich im Hoyerbergschlössle ein Projekt für Menschen mit Behinderung vorstellen. Auch die Idee eines Bürgerfonds oder der Nutzung des Hoyerbergschlössles als Ort für Trauungen fand am Tisch Anklang.

Direkt nebenan hatten sich vor allem Jugendliche versammelt. „Jedes Wochenende gibt es bei meinen Freunden und mir die gleiche Diskussion: Bei wem zuhause können wir uns treffen? Wo sind die Eltern weg?“, erklärte Noah Grimberg. Die Erwachsenen am Tisch nickten verständnisvoll – schließlich ist das Thema kein neues. Mitgebracht hatte es die Schülerin Franca Heumann, denn: „Jugendliche ab 16 haben in Lindau einfach keine Möglichkeit, nach 20 Uhr irgendwo hinzugehen“, erklärte sie. Und das war vielleicht schon immer so, muss aber nicht für immer so bleiben, da waren sich die zehn Leute am Tisch „Treff“ einig.

Ebenfalls einen Ort zum Bleiben – allerdings nicht fürs Vergnügen, sondern für die Arbeit – sucht Claudia Haußmann. Sie würde in Lindau gerne einen sogenannten Coworking-Platz etablieren, also eine Bürofläche, die sich mehrere Selbstständige oder Jungunternehmen miteinander teilen. Im besten Fall profitieren die Unternehmer sogar voneinander. Deutlich wurde am Dienstagabend jedenfalls ziemlich schnell: Bedarf für eine solche Bürofläche gäbe es allemal.

Während sich der Großteil Projektwerft-Teilnehmer am Dienstagabend kreativ an den sieben Projekttischen beteiligte, waren rund 30 von ihnen im Foyer der Inselhalle geblieben. Denn die beiden Moderatoren Karsten Grimberg und Robert Pakleppa hatten zu Beginn der Veranstaltung ganz deutlich gemacht: Bei der Projektwerft mitarbeiten sollten nur diejenigen, die sich auch wirklich für ein Projekt engagieren möchten, angemeldet sind und sich bereits mit dem Konzept „Projektwerft“ auseinandergesetzt haben. Für alle anderen gaben die Verantwortlichen einen Schnupperkurs in Sachen „Projektwerft“.

Dabei durfte, wer mochte, auch schon neue Ideen für eine der zukünftigen Workshops in den Raum werfen. Das traute sich zum Beispiel Frank Gebhard. „Ich möchte aus Lindau die faire Handelsstadt machen. Sie könnte die fairste Stadt der Welt werden“, sagte er – und erntete dafür viel Zuspruch.

Zu denjenigen, die die Lindauer Projektwerft organisieren, gehören neben den beiden Moderatoren auch Christian Bandte, Stadtsprecher Jürgen Widmer, Hauptamtsleiter Thomas Nuber und als Lindaus Oberbürgermeister auch Gerhard Ecker. Der OB ging während des Abends von Tisch zu Tisch und lugte neugierig über die Schultern der Teilnehmer. In der Schnuppergruppe im Foyer sprang er spontan ein und erklärte, was es mit dem gemeinsamen Oberzentrum Lindau-Bregenz auf sich hat. Denn auch dies war ein Projekt, das es am Dienstagabend zu bearbeiten galt. Mitgebracht hatte es Stadtrat Uli Gebhard.

Lotsen geben der Diskussion Struktur

Für die zweite Diskussionsrunden wurden die Gruppen am Tisch komplett neu gemischt, geblieben sind nur die Projektgeber und die sogenannten Lotsen, die aufpassten, dass die Diskussion in der gewünschten Form blieb. Überschrieben mit dem Titel „Ja, aber“ sollten die Workshopteilnehmer nun die Ideen aus der ersten Runde hinterfragen und weiterdenken.

„Du solltest Dich auf einzelne Projekte konzentrieren“, riet Christian Wollin Projektgeber Nikolai Koehle, der seinen Tisch mit dem Begriff „Moderne“ überschrieben hatte und schon bei der Vorstellung seines Projekts recht kryptisch geblieben war. „Ich hatte in meiner Jugend ähnliche Fragen. Aber man braucht Ziele, Ideen“, sagte auch Andreas von Hollen. Ein Ziel hatte Koehle zumindest parat. „Wir wollen die Kommunikation zwischen Jung und Alt fördern“, sagte er.

„Das ist genau das Thema von Johann am Tisch nebenan“, sagte Daniel Obermayer und schlug vor, dass sich die beiden Jugendlichen einfach zusammentun. Der Schüler Johann Schielin möchte mit seinem Projekt „Zugang“ Möglichkeiten schaffen, wie Jugendliche sich besser politisch einbringen können.

Dies war am Dienstagabend nicht die einzige Querverbindung, die zwischen den verschiedenen Projekttischen entstand. So gab es Ideen für das Hoyerbergschlössle als zukünftigen Coworking-Platz oder als Sitz für ein künftiges Jugendparlament. Allerdings waren am Projekttisch „Hoyerbergschlössle“ nicht immer alle Teilnehmer offen für außergewöhnliche Ideen. „Ich bin froh, wenn ich hier wieder weg bin“, sagte Janka Kreißl, nachdem sie unter anderem mit Hans-Jörg Boschner heftig diskutiert hatte. So heftig, dass Lotse Michael Wieser danach bei den Projektgebern erst einmal Aufbauarbeit leisten musste.

Nach einer dritten Runde, in der die Teilnehmer sich mithilfe ihrer Klebezettel ums „Und jetzt?“, also die Zukunft der Projekte, kümmerten, waren die Projektgeber zu einem großen Teil begeistert davon, was in der kurzen Zeit aus ihren Ideen entstanden ist. „Ich konnte mein Projekt enorm weit nach vorne bringen“, resümierte Oliver Schade, der nicht nur eine Ersatzfläche für den Skatepark auf der Hinteren Insel finden, sondern daraus auch einen Sportpark für jedermann machen möchte. Dafür möchte er einen Verein gründen. Und wie er für diesen möglichst viele Mitglieder bekommt, dazu gab es am Dienstagabend jede Menge Tipps. Schülerin Franca Heumann war von der Resonanz für ihren Jugendtreff „total überwältigt“. Und Uli Gebhard will sein Projekt Oberzentrum in Kürze in Bregenz vorstellen. „Heute haben sich dafür Mitstreiter gefunden. Das hatte ich mir erhofft.“