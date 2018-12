Hund läuft vor Bus: Frau verletzt sich

Ein Fahrgast eines Busses hat sich am Donnerstag gegen 19.20 Uhr leicht am Kopf verletzt. Der Bus musste beim Einfahren in die Fischergasse auf der Insel scharf abbremsen, weil eine 78-jährige Fußgängerin ihren angleeihnten Hund laufen ließ, als sich der Bus der Haltestelle näherte. Der Hund lief laut Polizeibericht vor den Bus und der Busfahrer bremste scharf ab, wobei eine 74-jährige Frau vom Sitz fiel und dabei verletzt wurde. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.